"عبدالعزيز بن سلمان": سيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ #المملكة.. قريباً

قال: استغلال النفط والغاز سيُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة

قال وزير #الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: قريباً ستكون #المملكة مصدّرة للغاز والبتروكيماويات، وسيتم الإفصاح عن أمر يعد مفخرة لـ #المملكة.

وأضاف في تصريحات له اليوم: استغلال النفط والغاز سيُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة، ونسعى إلى تكامل المنظومة الكهربائية بإدخال طاقة الرياح.

تفصيلاً، قال وزير الطاقة: إن المملكة تطمح لاستغلال المواد الهيدروكربونية الاستغلال الأمثل بما فيها الموارد التقليدية وغير التقليدية من البترول والغاز التي ستُحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد خلال كلمته في افتتاح "مؤتمر سابك 2020" اليوم، أن المغزى الأساسي من إنشاء وزارة الطاقة هو التوسع في تطوير مصادر الطاقة وإيجاد منظومة متكاملة من هذه المصادر تزود المملكة بجميع احتياجاتها من الطاقة بالشكل الأفضل الذي يمكن من التحول الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

وأشار إلى أن الهدف من توسعة نطاق عمل الوزارة هو أن تصبح المملكة رائدة في جميع مصادر الطاقة التي يحتاجها الاقتصادان المحلي والعالمي في المستقبل، وذلك بشكل تكاملي يعزز من الاستفادة من جميع تلك المصادر.

وأضاف أن مزيج الطاقة الأمثل في المملكة يستدعي إسهام نسبة كبيرة من الطاقة المتجددة فيها، وإذا ما قارنا ذلك بالتركيز القائم على رفع نسبة المحتوى المحلي فإن ذلك سوف يحفز المزيد من الابتكارات والاستخدامات للبلاستيك في مكونات الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير إلى أنه قريباً سيتم الإفصاح عن أمر سيكون مفخرة لكل من عمل في القطاع وخاصة في شركة "أرامكو".