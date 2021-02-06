"الأرصاد": استمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البَرَد على معظم المناطق

لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، وأجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.