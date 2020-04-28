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إصابات حديثي الولادة نادرة.. روسيا: هذه نسبة الأطفال بين مصابي كورونا

لا دليل على إمكانية نقل العدوى من الأم إلى الجنين أو الطفل أثناء الحمل

أعلنت وزارة الصحة الروسية في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، أن الأطفال يشكلون 7,6% من مجموع الإصابات بكورونا في البلاد.

وأضافت في التقرير، أن 9% فقط من الأطفال المصابين التقطوا العدوى خارج البلاد، فيما ترتبط بقية الحالات بمخالطة مصابين محلياً، لاسيما داخل الأسر.

ووفق روسيا اليوم ذكرت الوزارة أن الإصابات بين حديثي الولادة نادرة جداً، وأنه لا دليل على إمكانية نقل العدوى من الأم إلى الجنين أو الطفل أثناء الحمل.


وسجلت روسيا حتى اليوم أكثر من 93 ألف إصابة، و867 وفاة بفيروس كورونا.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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إصابات حديثي الولادة نادرة.. روسيا: هذه نسبة الأطفال بين مصابي كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الروسية في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، أن الأطفال يشكلون 7,6% من مجموع الإصابات بكورونا في البلاد.

وأضافت في التقرير، أن 9% فقط من الأطفال المصابين التقطوا العدوى خارج البلاد، فيما ترتبط بقية الحالات بمخالطة مصابين محلياً، لاسيما داخل الأسر.

ووفق روسيا اليوم ذكرت الوزارة أن الإصابات بين حديثي الولادة نادرة جداً، وأنه لا دليل على إمكانية نقل العدوى من الأم إلى الجنين أو الطفل أثناء الحمل.


وسجلت روسيا حتى اليوم أكثر من 93 ألف إصابة، و867 وفاة بفيروس كورونا.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
08:18 PM

إصابات حديثي الولادة نادرة.. روسيا: هذه نسبة الأطفال بين مصابي كورونا

لا دليل على إمكانية نقل العدوى من الأم إلى الجنين أو الطفل أثناء الحمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الروسية في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، أن الأطفال يشكلون 7,6% من مجموع الإصابات بكورونا في البلاد.

وأضافت في التقرير، أن 9% فقط من الأطفال المصابين التقطوا العدوى خارج البلاد، فيما ترتبط بقية الحالات بمخالطة مصابين محلياً، لاسيما داخل الأسر.

ووفق روسيا اليوم ذكرت الوزارة أن الإصابات بين حديثي الولادة نادرة جداً، وأنه لا دليل على إمكانية نقل العدوى من الأم إلى الجنين أو الطفل أثناء الحمل.


وسجلت روسيا حتى اليوم أكثر من 93 ألف إصابة، و867 وفاة بفيروس كورونا.

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