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بريطانيا.. ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً تلقوا اللقاحات

قالت: الملايين من الجرعات المضادة ستصل مراكز التطعيم خلال أيام في البلاد

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الملايين من اللقاحات المضادة لكورونا ستصل إلى مراكز التطعيم خلال أيام في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن نحو ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

وفي إطار قيود كورونا الجديد في بريطانيا، أفادت صحيفة "تليغراف" بأن السلطات البريطانية ستلزم المتوجّهين إلى بريطانيا بإبراز شهادات خلوهم من فيروس كورونا صادرة في مدة أقصاها 72 ساعة قبل وصولهم.

ووفق "روسيا اليوم"، أشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه من المتوقع أن يخضع كل مسافر قادم إلى موانئ أو مطارات المملكة المتحدة لاختبار PCR في إطار القيود الجديدة.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

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بريطانيا.. ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً تلقوا اللقاحات
سبق

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الملايين من اللقاحات المضادة لكورونا ستصل إلى مراكز التطعيم خلال أيام في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن نحو ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

وفي إطار قيود كورونا الجديد في بريطانيا، أفادت صحيفة "تليغراف" بأن السلطات البريطانية ستلزم المتوجّهين إلى بريطانيا بإبراز شهادات خلوهم من فيروس كورونا صادرة في مدة أقصاها 72 ساعة قبل وصولهم.

ووفق "روسيا اليوم"، أشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه من المتوقع أن يخضع كل مسافر قادم إلى موانئ أو مطارات المملكة المتحدة لاختبار PCR في إطار القيود الجديدة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
08:30 AM

بريطانيا.. ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً تلقوا اللقاحات

قالت: الملايين من الجرعات المضادة ستصل مراكز التطعيم خلال أيام في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الملايين من اللقاحات المضادة لكورونا ستصل إلى مراكز التطعيم خلال أيام في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن نحو ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً تلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

وفي إطار قيود كورونا الجديد في بريطانيا، أفادت صحيفة "تليغراف" بأن السلطات البريطانية ستلزم المتوجّهين إلى بريطانيا بإبراز شهادات خلوهم من فيروس كورونا صادرة في مدة أقصاها 72 ساعة قبل وصولهم.

ووفق "روسيا اليوم"، أشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه من المتوقع أن يخضع كل مسافر قادم إلى موانئ أو مطارات المملكة المتحدة لاختبار PCR في إطار القيود الجديدة.

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