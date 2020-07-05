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وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

عن عمر يناهز 82 عاماً.. كانت قد خضعت للحجر الصحي 43 يوماً

توفيت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، اليوم، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت قد خضعت لمدة 43 يوماً في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن عمر يناهز 82 عاماً.

وكانت رجاء الجداوي، تعالج بجهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي، منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل بلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضاً نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة التي تمت خلال الأيام الماضية، ظهرت نتيجتها إيجابية.

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وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا
سبق

توفيت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، اليوم، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت قد خضعت لمدة 43 يوماً في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن عمر يناهز 82 عاماً.

وكانت رجاء الجداوي، تعالج بجهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي، منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل بلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضاً نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة التي تمت خلال الأيام الماضية، ظهرت نتيجتها إيجابية.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
08:32 AM

وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

عن عمر يناهز 82 عاماً.. كانت قد خضعت للحجر الصحي 43 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,427

توفيت الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، اليوم، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت قد خضعت لمدة 43 يوماً في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن عمر يناهز 82 عاماً.

وكانت رجاء الجداوي، تعالج بجهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي، منذ دخولها العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل بلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضاً نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة التي تمت خلال الأيام الماضية، ظهرت نتيجتها إيجابية.

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