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الديوان العام للمحاسبة يعلن بدء التسجيل للتدريب للمرحلة الرابعة

لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته ضمن خطته التدريبية

أعلن الديوان العام للمحاسبة، عن بدء التسجيل في البرامج التدريبية التي يقدّمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"، لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته؛ وذلك ضِمن خطته التدريبية السنوية لعام 2020م.

وأوضح المستشار ومدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور/ سالم بن علي الغامدي، أن البرامج التدريبية لهذه المرحلة، هي الرابعة والأخيرة لخطة التدريب لهذا العام، وسوف يبدأ التسجيل فيها اعتبارًا من اليوم الأحد 25/ 1/ 1442هـ الموافق 31/ 9/ 2020م، وتشمل خمسة برامج هي: الممارسة العملية للمراجعة الداخلية، وأساسيات المحاسبة الحكومية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر.

وأضاف أن الديوان من خلال مركز "تدريب"، سيواصل -بمشيئة الله- تقديم هذه البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، ضمن خطته التدريبية القادمة، والتي يهدف الديوان من خلالها إلى تعزيز التعاون البناء، وتنمية قدرات العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للرفع من كفاءة أدائهم المحاسبي والمهني، وأن تقديم هذه البرامج هو تأكيد لهوية الديوان العام للمحاسبة الجديدة التي أطلقها مؤخرًا، والتي يتطلع الديوان من خلالها إلى تعزيز الشراكة وتحقيق" التكامل" مع جميع الجهات المشمولة برقابته.

الجدير بالذكر، أن الديوان قد أتم ثلاث مراحل سابقة خلال هذا العام؛ بتنظيمه ستة برامج تدريبية مختلفة شارك فيها أكثر من (600) متدرب ومتدربة من منسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى إقامته منتدى افتراضيًّا للمراجعة الداخلية في ظل جائحة كورونا "كوفيد19" خلال شهر رمضان الماضي؛ شهده أكثر من (1000) مشارك من منسوبي الجهات الحكومية.

هذا ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية المذكورة، إتمام عملية التسجيل من خلال زيارة بوابة "تدريب" عبر موقع الديوان العام للمحاسبة عن طريق الرابط الإلكتروني: http://www.gca.gov.sa/ar/SCFPA/Pages/SCFPA.aspx

الديوان العام للمحاسبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان العام للمحاسبة يعلن بدء التسجيل للتدريب للمرحلة الرابعة
سبق

أعلن الديوان العام للمحاسبة، عن بدء التسجيل في البرامج التدريبية التي يقدّمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"، لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته؛ وذلك ضِمن خطته التدريبية السنوية لعام 2020م.

وأوضح المستشار ومدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور/ سالم بن علي الغامدي، أن البرامج التدريبية لهذه المرحلة، هي الرابعة والأخيرة لخطة التدريب لهذا العام، وسوف يبدأ التسجيل فيها اعتبارًا من اليوم الأحد 25/ 1/ 1442هـ الموافق 31/ 9/ 2020م، وتشمل خمسة برامج هي: الممارسة العملية للمراجعة الداخلية، وأساسيات المحاسبة الحكومية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر.

وأضاف أن الديوان من خلال مركز "تدريب"، سيواصل -بمشيئة الله- تقديم هذه البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، ضمن خطته التدريبية القادمة، والتي يهدف الديوان من خلالها إلى تعزيز التعاون البناء، وتنمية قدرات العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للرفع من كفاءة أدائهم المحاسبي والمهني، وأن تقديم هذه البرامج هو تأكيد لهوية الديوان العام للمحاسبة الجديدة التي أطلقها مؤخرًا، والتي يتطلع الديوان من خلالها إلى تعزيز الشراكة وتحقيق" التكامل" مع جميع الجهات المشمولة برقابته.

الجدير بالذكر، أن الديوان قد أتم ثلاث مراحل سابقة خلال هذا العام؛ بتنظيمه ستة برامج تدريبية مختلفة شارك فيها أكثر من (600) متدرب ومتدربة من منسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى إقامته منتدى افتراضيًّا للمراجعة الداخلية في ظل جائحة كورونا "كوفيد19" خلال شهر رمضان الماضي؛ شهده أكثر من (1000) مشارك من منسوبي الجهات الحكومية.

هذا ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية المذكورة، إتمام عملية التسجيل من خلال زيارة بوابة "تدريب" عبر موقع الديوان العام للمحاسبة عن طريق الرابط الإلكتروني: http://www.gca.gov.sa/ar/SCFPA/Pages/SCFPA.aspx

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
01:47 PM

الديوان العام للمحاسبة يعلن بدء التسجيل للتدريب للمرحلة الرابعة

لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته ضمن خطته التدريبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الديوان العام للمحاسبة، عن بدء التسجيل في البرامج التدريبية التي يقدّمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"، لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته؛ وذلك ضِمن خطته التدريبية السنوية لعام 2020م.

وأوضح المستشار ومدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور/ سالم بن علي الغامدي، أن البرامج التدريبية لهذه المرحلة، هي الرابعة والأخيرة لخطة التدريب لهذا العام، وسوف يبدأ التسجيل فيها اعتبارًا من اليوم الأحد 25/ 1/ 1442هـ الموافق 31/ 9/ 2020م، وتشمل خمسة برامج هي: الممارسة العملية للمراجعة الداخلية، وأساسيات المحاسبة الحكومية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر.

وأضاف أن الديوان من خلال مركز "تدريب"، سيواصل -بمشيئة الله- تقديم هذه البرامج التدريبية لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، ضمن خطته التدريبية القادمة، والتي يهدف الديوان من خلالها إلى تعزيز التعاون البناء، وتنمية قدرات العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة للرفع من كفاءة أدائهم المحاسبي والمهني، وأن تقديم هذه البرامج هو تأكيد لهوية الديوان العام للمحاسبة الجديدة التي أطلقها مؤخرًا، والتي يتطلع الديوان من خلالها إلى تعزيز الشراكة وتحقيق" التكامل" مع جميع الجهات المشمولة برقابته.

الجدير بالذكر، أن الديوان قد أتم ثلاث مراحل سابقة خلال هذا العام؛ بتنظيمه ستة برامج تدريبية مختلفة شارك فيها أكثر من (600) متدرب ومتدربة من منسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى إقامته منتدى افتراضيًّا للمراجعة الداخلية في ظل جائحة كورونا "كوفيد19" خلال شهر رمضان الماضي؛ شهده أكثر من (1000) مشارك من منسوبي الجهات الحكومية.

هذا ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية المذكورة، إتمام عملية التسجيل من خلال زيارة بوابة "تدريب" عبر موقع الديوان العام للمحاسبة عن طريق الرابط الإلكتروني: http://www.gca.gov.sa/ar/SCFPA/Pages/SCFPA.aspx

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