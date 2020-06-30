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المناعة تكونت.. إعلان روسي عن نتائج إيجابية لـ3 نماذج للقاح "كورونا"

100 مختص يعملون على الانتهاء من "جيل أول" ضد الفيروس يكون آمنًا

أعلن مركز "فيكتور" الروسي المختص في علم الأوبئة والفيروسات، أن الاختبارات الأولية التي أجريت على 3 نماذج للقاح ضد فيروس كورنا، تمت بنجاح.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مدير المركز رينات ماكسيوتوف، اليوم الثلاثاء، أن النماذج الثلاثة للقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، نجحت في اختبارها على تكوين مناعة لدى المصابين للتصدي للفيروس.

وأوضح "ماكسيوتوف"، أن عددًا من الفرق، التي تضم أكثر من 100 مختص يعملون على إنتاج لقاح من الجيل الأول ضد فيروس كورونا.

وقال في تصريحه: "إن أهم شيء هو أن تتكون حماية من الفيروس لدى الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم"؛ مضيفًا أن "إنتاج دواء آمن، وقادر على تكوين هذه المناعة؛ هو ما يمثل الصعوبة الأكبر".

فيروس كورونا الجديد

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المناعة تكونت.. إعلان روسي عن نتائج إيجابية لـ3 نماذج للقاح "كورونا"
سبق

أعلن مركز "فيكتور" الروسي المختص في علم الأوبئة والفيروسات، أن الاختبارات الأولية التي أجريت على 3 نماذج للقاح ضد فيروس كورنا، تمت بنجاح.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مدير المركز رينات ماكسيوتوف، اليوم الثلاثاء، أن النماذج الثلاثة للقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، نجحت في اختبارها على تكوين مناعة لدى المصابين للتصدي للفيروس.

وأوضح "ماكسيوتوف"، أن عددًا من الفرق، التي تضم أكثر من 100 مختص يعملون على إنتاج لقاح من الجيل الأول ضد فيروس كورونا.

وقال في تصريحه: "إن أهم شيء هو أن تتكون حماية من الفيروس لدى الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم"؛ مضيفًا أن "إنتاج دواء آمن، وقادر على تكوين هذه المناعة؛ هو ما يمثل الصعوبة الأكبر".

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
09:36 AM

المناعة تكونت.. إعلان روسي عن نتائج إيجابية لـ3 نماذج للقاح "كورونا"

100 مختص يعملون على الانتهاء من "جيل أول" ضد الفيروس يكون آمنًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مركز "فيكتور" الروسي المختص في علم الأوبئة والفيروسات، أن الاختبارات الأولية التي أجريت على 3 نماذج للقاح ضد فيروس كورنا، تمت بنجاح.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مدير المركز رينات ماكسيوتوف، اليوم الثلاثاء، أن النماذج الثلاثة للقاح ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، نجحت في اختبارها على تكوين مناعة لدى المصابين للتصدي للفيروس.

وأوضح "ماكسيوتوف"، أن عددًا من الفرق، التي تضم أكثر من 100 مختص يعملون على إنتاج لقاح من الجيل الأول ضد فيروس كورونا.

وقال في تصريحه: "إن أهم شيء هو أن تتكون حماية من الفيروس لدى الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم"؛ مضيفًا أن "إنتاج دواء آمن، وقادر على تكوين هذه المناعة؛ هو ما يمثل الصعوبة الأكبر".

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