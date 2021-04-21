النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التعادل يسيطر على الجولة الأولى من كأس الأبطال.. في نسختها السعودية

تعادل فريقا الفتح والاتفاق سلبيًّا في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم في نسختها السعودية، التي ينظمها برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، كما تعادل فريقا القادسية والنصر في ذات الجولة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.. سجل للنصر باسل السيالي وللقادسية نواف العزيزي.

وشهدت الجولة الأولى متابعة هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، وحضور موفق السنيد مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، بالإضافة لحضور المدربين الوطنيين سعد الشهري وخالد العطوي، وعدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية المشاركة.

وستخضع الفِرَق المشاركة لراحة لمدة 3 أيام على أن تُستأنف المباريات يوم السبت القادم بلقاء الفتح وصقور المستقبل "الأخضر" تليها مواجهة النصر وصقور المستقبل "الأبيض.

الجدير بالذكر أن البطولة انطلقت أمس الثلاثاء 20 أبريل الجاري، وتستمر حتى الثاني من شهر مايو المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
التعادل يسيطر على الجولة الأولى من كأس الأبطال.. في نسختها السعودية
سبق

تعادل فريقا الفتح والاتفاق سلبيًّا في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم في نسختها السعودية، التي ينظمها برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، كما تعادل فريقا القادسية والنصر في ذات الجولة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.. سجل للنصر باسل السيالي وللقادسية نواف العزيزي.

وشهدت الجولة الأولى متابعة هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، وحضور موفق السنيد مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، بالإضافة لحضور المدربين الوطنيين سعد الشهري وخالد العطوي، وعدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية المشاركة.

وستخضع الفِرَق المشاركة لراحة لمدة 3 أيام على أن تُستأنف المباريات يوم السبت القادم بلقاء الفتح وصقور المستقبل "الأخضر" تليها مواجهة النصر وصقور المستقبل "الأبيض.

الجدير بالذكر أن البطولة انطلقت أمس الثلاثاء 20 أبريل الجاري، وتستمر حتى الثاني من شهر مايو المقبل.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
06:17 PM

التعادل يسيطر على الجولة الأولى من كأس الأبطال.. في نسختها السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
160

تعادل فريقا الفتح والاتفاق سلبيًّا في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس الأبطال الدولية لكرة القدم في نسختها السعودية، التي ينظمها برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، كما تعادل فريقا القادسية والنصر في ذات الجولة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.. سجل للنصر باسل السيالي وللقادسية نواف العزيزي.

وشهدت الجولة الأولى متابعة هشام طاشكندي مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، وحضور موفق السنيد مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، بالإضافة لحضور المدربين الوطنيين سعد الشهري وخالد العطوي، وعدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية المشاركة.

وستخضع الفِرَق المشاركة لراحة لمدة 3 أيام على أن تُستأنف المباريات يوم السبت القادم بلقاء الفتح وصقور المستقبل "الأخضر" تليها مواجهة النصر وصقور المستقبل "الأبيض.

الجدير بالذكر أن البطولة انطلقت أمس الثلاثاء 20 أبريل الجاري، وتستمر حتى الثاني من شهر مايو المقبل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,283
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,146
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة