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إيداع الرواتب وانتهاء منع التجوُّل الكلي مع نهاية يوم غد الأربعاء

تبدأ الجهات الحكومية في إيداع رواتب موظفيها لشهر مايو يوم غد الأربعاء الموافق 27 مايو.

وبنهاية يوم غدٍ الأربعاء ينتهي تطبيق منع التجول الكامل في مناطق المملكة كافة فيما عدا مدينة مكة المكرمة.

ويبدأ يوم الخميس تطبيق منع التجوُّل الجزئي؛ إذ سيتم السماح بالتجول من الساعة الـ6 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع الرواتب وانتهاء منع التجوُّل الكلي مع نهاية يوم غد الأربعاء
سبق

تبدأ الجهات الحكومية في إيداع رواتب موظفيها لشهر مايو يوم غد الأربعاء الموافق 27 مايو.

وبنهاية يوم غدٍ الأربعاء ينتهي تطبيق منع التجول الكامل في مناطق المملكة كافة فيما عدا مدينة مكة المكرمة.

ويبدأ يوم الخميس تطبيق منع التجوُّل الجزئي؛ إذ سيتم السماح بالتجول من الساعة الـ6 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
10:13 PM
اخر تعديل
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
11:12 PM

إيداع الرواتب وانتهاء منع التجوُّل الكلي مع نهاية يوم غد الأربعاء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
30,439

تبدأ الجهات الحكومية في إيداع رواتب موظفيها لشهر مايو يوم غد الأربعاء الموافق 27 مايو.

وبنهاية يوم غدٍ الأربعاء ينتهي تطبيق منع التجول الكامل في مناطق المملكة كافة فيما عدا مدينة مكة المكرمة.

ويبدأ يوم الخميس تطبيق منع التجوُّل الجزئي؛ إذ سيتم السماح بالتجول من الساعة الـ6 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

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