النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة اليمنية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية نحو أراضي المملكة

"الإرياني": الجريمة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للانقلابيين

دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني واستنكر بشدة جريمة الاستهداف الفاشل التي نفذتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بعدد من الصواريخ الباليستية لأراضي المملكة العربية السعودية.
وقال الوزير اليمني: إن محاولة الاستهداف المتعمدة بعدد من الصواريخ الايرانية كانت تهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة بالسكان في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف الإرياني أن الجريمة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية، ومضيها في نهج التصعيد العسكري، وتقويض كل جهود التهدئة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد وزير الإعلام اليمني، أن هذا التصعيد المتواصل يؤكد إصرار الميليشيا الحوثية على العمل كأداة إيرانية لتصفية حساباتها وتنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

معمر الإرياني ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة اليمنية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية نحو أراضي المملكة
سبق

دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني واستنكر بشدة جريمة الاستهداف الفاشل التي نفذتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بعدد من الصواريخ الباليستية لأراضي المملكة العربية السعودية.
وقال الوزير اليمني: إن محاولة الاستهداف المتعمدة بعدد من الصواريخ الايرانية كانت تهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة بالسكان في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف الإرياني أن الجريمة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية، ومضيها في نهج التصعيد العسكري، وتقويض كل جهود التهدئة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد وزير الإعلام اليمني، أن هذا التصعيد المتواصل يؤكد إصرار الميليشيا الحوثية على العمل كأداة إيرانية لتصفية حساباتها وتنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
04:16 PM

الحكومة اليمنية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية نحو أراضي المملكة

"الإرياني": الجريمة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للانقلابيين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
4
1,430

دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني واستنكر بشدة جريمة الاستهداف الفاشل التي نفذتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بعدد من الصواريخ الباليستية لأراضي المملكة العربية السعودية.
وقال الوزير اليمني: إن محاولة الاستهداف المتعمدة بعدد من الصواريخ الايرانية كانت تهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة بالسكان في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف الإرياني أن الجريمة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية، ومضيها في نهج التصعيد العسكري، وتقويض كل جهود التهدئة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد وزير الإعلام اليمني، أن هذا التصعيد المتواصل يؤكد إصرار الميليشيا الحوثية على العمل كأداة إيرانية لتصفية حساباتها وتنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,732
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,492
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,843

كاريكاتير

"بين الحقيقة والإدعاء"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة