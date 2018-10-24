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جرائم الحوثي مستمرة.. سقوط صاروخ على ذمار اليمنية يخلف عدداً من الضحايا

سقط فور إطلاقه على منازل المواطنين بحي النجدة وسيارات الإسعاف هرعت للمكان

سقط صاروخ باليستي فور إطلاقه من قِبل ميليشيا الحوثي، في الساعة الأولى من فجر الأحد، على منازل المواطنين في أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار- وسط اليمن، في ظل أنباء أولية عن سقوط ضحايا مدنيين.

ونقلت وسائل إعلام يمنية أن انفجاراً عنيفاً هزّ مدينة ذمار، إثر سقوط صاروخ باليستي على منازل المواطنين في حي النجدة بالقرب من مركز تدريب الشرطة العسكرية بمنطقة ذمار القرن.

وأضافت، أن الصاروخ الباليستي سقط فور إطلاقه، على منازل المواطنين في حي النجدة.

وطبقاً للمعلومات، فإن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط الصاروخ.

ويعد مركز تدريب الشرطة العسكرية في مدينة ذمار أحد المعسكرات التي تطلق منها الميليشيا الحوثية الصواريخ الباليستية نحو المحافظات المحررة.

وتواصل ميليشيا الحوثي قصفها المدفعي والصاروخي على حي منظر السكني؛ ما تسبّب في تدمير عشرات المنازل ونزوح مئات الأسر، وسقوط ضحايا مدنيين.

إلى ذلك، كبّدت قوات الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية، السبت، ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية في عدة جبهات بالساحل الغربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جرائم الحوثي مستمرة.. سقوط صاروخ على ذمار اليمنية يخلف عدداً من الضحايا
سبق

سقط صاروخ باليستي فور إطلاقه من قِبل ميليشيا الحوثي، في الساعة الأولى من فجر الأحد، على منازل المواطنين في أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار- وسط اليمن، في ظل أنباء أولية عن سقوط ضحايا مدنيين.

ونقلت وسائل إعلام يمنية أن انفجاراً عنيفاً هزّ مدينة ذمار، إثر سقوط صاروخ باليستي على منازل المواطنين في حي النجدة بالقرب من مركز تدريب الشرطة العسكرية بمنطقة ذمار القرن.

وأضافت، أن الصاروخ الباليستي سقط فور إطلاقه، على منازل المواطنين في حي النجدة.

وطبقاً للمعلومات، فإن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط الصاروخ.

ويعد مركز تدريب الشرطة العسكرية في مدينة ذمار أحد المعسكرات التي تطلق منها الميليشيا الحوثية الصواريخ الباليستية نحو المحافظات المحررة.

وتواصل ميليشيا الحوثي قصفها المدفعي والصاروخي على حي منظر السكني؛ ما تسبّب في تدمير عشرات المنازل ونزوح مئات الأسر، وسقوط ضحايا مدنيين.

إلى ذلك، كبّدت قوات الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية، السبت، ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية في عدة جبهات بالساحل الغربي.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
01:11 PM

جرائم الحوثي مستمرة.. سقوط صاروخ على ذمار اليمنية يخلف عدداً من الضحايا

سقط فور إطلاقه على منازل المواطنين بحي النجدة وسيارات الإسعاف هرعت للمكان

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فهد كاملي - جازان
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سقط صاروخ باليستي فور إطلاقه من قِبل ميليشيا الحوثي، في الساعة الأولى من فجر الأحد، على منازل المواطنين في أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار- وسط اليمن، في ظل أنباء أولية عن سقوط ضحايا مدنيين.

ونقلت وسائل إعلام يمنية أن انفجاراً عنيفاً هزّ مدينة ذمار، إثر سقوط صاروخ باليستي على منازل المواطنين في حي النجدة بالقرب من مركز تدريب الشرطة العسكرية بمنطقة ذمار القرن.

وأضافت، أن الصاروخ الباليستي سقط فور إطلاقه، على منازل المواطنين في حي النجدة.

وطبقاً للمعلومات، فإن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط الصاروخ.

ويعد مركز تدريب الشرطة العسكرية في مدينة ذمار أحد المعسكرات التي تطلق منها الميليشيا الحوثية الصواريخ الباليستية نحو المحافظات المحررة.

وتواصل ميليشيا الحوثي قصفها المدفعي والصاروخي على حي منظر السكني؛ ما تسبّب في تدمير عشرات المنازل ونزوح مئات الأسر، وسقوط ضحايا مدنيين.

إلى ذلك، كبّدت قوات الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية، السبت، ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية في عدة جبهات بالساحل الغربي.

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