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8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وتشمل المدينة المنورة ومكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والباحة وحائل والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت. كما تشهد الطائف ضبابًا حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

كما تشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وتشهد تبوك أمطارًا خفيفة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى بالرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد الجوف ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وكذلك الحدود الشمالية تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر وطريف والعويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وتشمل المدينة المنورة ومكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والباحة وحائل والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت. كما تشهد الطائف ضبابًا حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

كما تشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وتشهد تبوك أمطارًا خفيفة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى بالرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد الجوف ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وكذلك الحدود الشمالية تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر وطريف والعويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
08:16 PM

8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، وتشمل المدينة المنورة ومكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والباحة وحائل والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت. كما تشهد الطائف ضبابًا حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

كما تشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وتشهد تبوك أمطارًا خفيفة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى بالرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح السبت.

وتشهد الجوف ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وكذلك الحدود الشمالية تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر وطريف والعويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

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