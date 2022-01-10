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"إنفاذ" يُشرف على 11 مزاداً عقارياً في 9 مدن ومحافظات

خلال الفترة ما بين 13 - 22 من شهر يناير لعام 2022

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إشرافه على 11 مزاداً علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات عدة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 13 - 22 من شهر يناير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 48 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بـ 4 ملايين متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، ومحطة وقود، وقصر، واستراحات في 9 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات، بمزاد خيرات بريدة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة بريدة، ثم مزاد درة الشرقية الإلكتروني المقام على فرصتين عقاريتين في الدمام، ومزاد ربى جدة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة جدة، إضافة إلى مزادات شمال المملكة (تبوك، وحقل، وعرعر، وحائل) الإلكترونية المقامة على 7 فرصٍ عقارية.

وسيقام مزاد الخير بحائل على 20 فرصة عقارية، ومزاد إطلالة الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة الرياض، ومزاد واحات الحوطة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في محافظة حوطة بني تميم، ومزاد الاستثمار الحضوري المقام على فرصة عقارية بمدينة الرياض.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد.

ويتم ذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"إنفاذ" يُشرف على 11 مزاداً عقارياً في 9 مدن ومحافظات
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إشرافه على 11 مزاداً علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات عدة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 13 - 22 من شهر يناير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 48 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بـ 4 ملايين متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، ومحطة وقود، وقصر، واستراحات في 9 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات، بمزاد خيرات بريدة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة بريدة، ثم مزاد درة الشرقية الإلكتروني المقام على فرصتين عقاريتين في الدمام، ومزاد ربى جدة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة جدة، إضافة إلى مزادات شمال المملكة (تبوك، وحقل، وعرعر، وحائل) الإلكترونية المقامة على 7 فرصٍ عقارية.

وسيقام مزاد الخير بحائل على 20 فرصة عقارية، ومزاد إطلالة الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة الرياض، ومزاد واحات الحوطة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في محافظة حوطة بني تميم، ومزاد الاستثمار الحضوري المقام على فرصة عقارية بمدينة الرياض.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد.

ويتم ذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
12:16 PM

"إنفاذ" يُشرف على 11 مزاداً عقارياً في 9 مدن ومحافظات

خلال الفترة ما بين 13 - 22 من شهر يناير لعام 2022

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إشرافه على 11 مزاداً علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات عدة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 13 - 22 من شهر يناير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 48 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بـ 4 ملايين متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، ومحطة وقود، وقصر، واستراحات في 9 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات، بمزاد خيرات بريدة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة بريدة، ثم مزاد درة الشرقية الإلكتروني المقام على فرصتين عقاريتين في الدمام، ومزاد ربى جدة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة جدة، إضافة إلى مزادات شمال المملكة (تبوك، وحقل، وعرعر، وحائل) الإلكترونية المقامة على 7 فرصٍ عقارية.

وسيقام مزاد الخير بحائل على 20 فرصة عقارية، ومزاد إطلالة الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة الرياض، ومزاد واحات الحوطة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في محافظة حوطة بني تميم، ومزاد الاستثمار الحضوري المقام على فرصة عقارية بمدينة الرياض.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد.

ويتم ذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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