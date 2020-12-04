النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

أول تأهل للشركات بمهرجان الإبل.. "هام القابضة" تفوز بشوط "جل المجاهيم"

فيما يعتبر المتابعون والمراقبون أن تسجيل المؤسسات نقلة نوعية في القطاع

بات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل محل اهتمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص عبر المشاركة في منافسات المهرجان؛ حيث حظيت نسخ المهرجان السابقة بزخم إعلامي وتسويقي كبير في دول المنطقة.

ويعتبر فوز "هام القابضة" اليوم الجمعة، في شوط "جل المجاهيم"؛ الانتصار الأول للشركات في نسخة الموسم للمهرجان، كما تعتبر أولى الشركات المتأهلة للتحكيم النهائي.

وسجلت "هام القابضة" مشاركتها بالفردية "الذاير" المملوكة للسعودي حمد بن لبدان المري الشهير بـ"ابن لبدان" وصاحب منقية "عواصف السعودية"، وقد حققت "الذاير" لمالكها الفوز في المركز الأول خلال نسخ المهرجان الأربع الماضية، ويسجل لها انتصارات سابقة في مهرجان "أم رقيبة" و"الظفرة الإماراتي"، وبعد المشاركة الحالية تنتقل شهرة "الذاير" من مالك "فردي" إلى مالك "معنوي".

ويعتبر المتابعون والمراقبون أن تسجيل الشركات والمؤسسات يشكل نقلة نوعية في قطاع الإبل، كما أنه مؤشر على ما يحظى به القطاع ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من شهرة وانتشار، وعليه يشكل المهرجان منصة تسويقية قوية وجاذبة للباحثين عن الانتشار، والوصول إلى شرائح استهلاكية جديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أول تأهل للشركات بمهرجان الإبل.. "هام القابضة" تفوز بشوط "جل المجاهيم"
سبق

بات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل محل اهتمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص عبر المشاركة في منافسات المهرجان؛ حيث حظيت نسخ المهرجان السابقة بزخم إعلامي وتسويقي كبير في دول المنطقة.

ويعتبر فوز "هام القابضة" اليوم الجمعة، في شوط "جل المجاهيم"؛ الانتصار الأول للشركات في نسخة الموسم للمهرجان، كما تعتبر أولى الشركات المتأهلة للتحكيم النهائي.

وسجلت "هام القابضة" مشاركتها بالفردية "الذاير" المملوكة للسعودي حمد بن لبدان المري الشهير بـ"ابن لبدان" وصاحب منقية "عواصف السعودية"، وقد حققت "الذاير" لمالكها الفوز في المركز الأول خلال نسخ المهرجان الأربع الماضية، ويسجل لها انتصارات سابقة في مهرجان "أم رقيبة" و"الظفرة الإماراتي"، وبعد المشاركة الحالية تنتقل شهرة "الذاير" من مالك "فردي" إلى مالك "معنوي".

ويعتبر المتابعون والمراقبون أن تسجيل الشركات والمؤسسات يشكل نقلة نوعية في قطاع الإبل، كما أنه مؤشر على ما يحظى به القطاع ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من شهرة وانتشار، وعليه يشكل المهرجان منصة تسويقية قوية وجاذبة للباحثين عن الانتشار، والوصول إلى شرائح استهلاكية جديدة.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
05:40 PM

أول تأهل للشركات بمهرجان الإبل.. "هام القابضة" تفوز بشوط "جل المجاهيم"

فيما يعتبر المتابعون والمراقبون أن تسجيل المؤسسات نقلة نوعية في القطاع

A A A
نافل السبيعي - رماح
0
1,355

بات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل محل اهتمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص عبر المشاركة في منافسات المهرجان؛ حيث حظيت نسخ المهرجان السابقة بزخم إعلامي وتسويقي كبير في دول المنطقة.

ويعتبر فوز "هام القابضة" اليوم الجمعة، في شوط "جل المجاهيم"؛ الانتصار الأول للشركات في نسخة الموسم للمهرجان، كما تعتبر أولى الشركات المتأهلة للتحكيم النهائي.

وسجلت "هام القابضة" مشاركتها بالفردية "الذاير" المملوكة للسعودي حمد بن لبدان المري الشهير بـ"ابن لبدان" وصاحب منقية "عواصف السعودية"، وقد حققت "الذاير" لمالكها الفوز في المركز الأول خلال نسخ المهرجان الأربع الماضية، ويسجل لها انتصارات سابقة في مهرجان "أم رقيبة" و"الظفرة الإماراتي"، وبعد المشاركة الحالية تنتقل شهرة "الذاير" من مالك "فردي" إلى مالك "معنوي".

ويعتبر المتابعون والمراقبون أن تسجيل الشركات والمؤسسات يشكل نقلة نوعية في قطاع الإبل، كما أنه مؤشر على ما يحظى به القطاع ومهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من شهرة وانتشار، وعليه يشكل المهرجان منصة تسويقية قوية وجاذبة للباحثين عن الانتشار، والوصول إلى شرائح استهلاكية جديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,320
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,381
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,128
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,769

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة