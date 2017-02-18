النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1376 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2596 خلال الـ 24 ساعة الماضية

في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا في المملكة: 933 حالة حرجة و3 وفيات

بلغ عدد الحالات النشطة "20861"

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها عن حالات كورونا في المملكة، تسجيل 933 خالة حرجة، و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت "الصحة" إنه تمّ تسجيل (1376) حالة مؤكّدة بالفيروس، وتعافي (2596) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (933) حالة، وتسجيل (3) حالات وفاة.

وبيّنت "الصحة" أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (737334) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (707492) حالة، والحالات النشطة (20861)، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات (8981) حالة ـ يرحمهم الله جميعاً ـ.

ونصحت "الصحة"، الجميع، بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا في المملكة: 933 حالة حرجة و3 وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها عن حالات كورونا في المملكة، تسجيل 933 خالة حرجة، و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت "الصحة" إنه تمّ تسجيل (1376) حالة مؤكّدة بالفيروس، وتعافي (2596) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (933) حالة، وتسجيل (3) حالات وفاة.

وبيّنت "الصحة" أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (737334) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (707492) حالة، والحالات النشطة (20861)، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات (8981) حالة ـ يرحمهم الله جميعاً ـ.

ونصحت "الصحة"، الجميع، بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
01:01 PM

في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا في المملكة: 933 حالة حرجة و3 وفيات

بلغ عدد الحالات النشطة "20861"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
1,986

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها عن حالات كورونا في المملكة، تسجيل 933 خالة حرجة، و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت "الصحة" إنه تمّ تسجيل (1376) حالة مؤكّدة بالفيروس، وتعافي (2596) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (933) حالة، وتسجيل (3) حالات وفاة.

وبيّنت "الصحة" أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (737334) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (707492) حالة، والحالات النشطة (20861)، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات (8981) حالة ـ يرحمهم الله جميعاً ـ.

ونصحت "الصحة"، الجميع، بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,130
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,542
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,196
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة