النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الداخلية" تقدم خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" بمعرض جيتكس دبي 2020

تستهدف المواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة

أتاحت وزارة الداخلية، خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020 بدبي.

تتضمن الخدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وفق مواعيد محددة تتم عبر رابط إلكتروني استحدثته الوزارة تيسيرًا على المواطنين.

وشهدت المنصة المعدة لذلك حضور مواطنين مقيمين بدولة الإمارات للاستفادة من الخدمة المقدمة التي ستستمر طيلة أيام المعرض الذي ينتهي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية" تقدم خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" بمعرض جيتكس دبي 2020
سبق

أتاحت وزارة الداخلية، خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020 بدبي.

تتضمن الخدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وفق مواعيد محددة تتم عبر رابط إلكتروني استحدثته الوزارة تيسيرًا على المواطنين.

وشهدت المنصة المعدة لذلك حضور مواطنين مقيمين بدولة الإمارات للاستفادة من الخدمة المقدمة التي ستستمر طيلة أيام المعرض الذي ينتهي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
11:05 PM

"الداخلية" تقدم خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" بمعرض جيتكس دبي 2020

تستهدف المواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
728

أتاحت وزارة الداخلية، خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020 بدبي.

تتضمن الخدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وفق مواعيد محددة تتم عبر رابط إلكتروني استحدثته الوزارة تيسيرًا على المواطنين.

وشهدت المنصة المعدة لذلك حضور مواطنين مقيمين بدولة الإمارات للاستفادة من الخدمة المقدمة التي ستستمر طيلة أيام المعرض الذي ينتهي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,438
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,257
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,853

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مدیري العام!!

زوجتي.. مدیري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة