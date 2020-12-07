"الداخلية" تقدم خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" بمعرض جيتكس دبي 2020
تستهدف المواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة
أتاحت وزارة الداخلية، خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020 بدبي.
تتضمن الخدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وفق مواعيد محددة تتم عبر رابط إلكتروني استحدثته الوزارة تيسيرًا على المواطنين.
وشهدت المنصة المعدة لذلك حضور مواطنين مقيمين بدولة الإمارات للاستفادة من الخدمة المقدمة التي ستستمر طيلة أيام المعرض الذي ينتهي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.
"الداخلية" تقدم خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" بمعرض جيتكس دبي 2020
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-07
أتاحت وزارة الداخلية، خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020 بدبي.
تتضمن الخدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وفق مواعيد محددة تتم عبر رابط إلكتروني استحدثته الوزارة تيسيرًا على المواطنين.
وشهدت المنصة المعدة لذلك حضور مواطنين مقيمين بدولة الإمارات للاستفادة من الخدمة المقدمة التي ستستمر طيلة أيام المعرض الذي ينتهي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
11:05 PM
"الداخلية" تقدم خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" بمعرض جيتكس دبي 2020
تستهدف المواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة
أتاحت وزارة الداخلية، خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020 بدبي.
تتضمن الخدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وفق مواعيد محددة تتم عبر رابط إلكتروني استحدثته الوزارة تيسيرًا على المواطنين.
وشهدت المنصة المعدة لذلك حضور مواطنين مقيمين بدولة الإمارات للاستفادة من الخدمة المقدمة التي ستستمر طيلة أيام المعرض الذي ينتهي يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020.