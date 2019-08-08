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التعاون يكسب الشارقة الإماراتي.. في ختام مبارياته الودية بمعسكر هولندا

كسب فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الشارقة الإماراتي ( ودياً ) بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية جمعت بينهما مساء اليوم الخميس في ختام معسكر التعاون بهولندا.

سجل ثلاثية التعاون كل من ( ليندر تاوامبا، ريكاردو ومنصور المولد ) في الدقائق 13 و43 و50 في المقابل سجل هدفي الشارقة ريكاردو غوميز بالدقيقتين 60 و70.

يشار إلى أن فريق التعاون يقيم معسكراً خارجياً في هولندا، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يكسب الشارقة الإماراتي.. في ختام مبارياته الودية بمعسكر هولندا
سبق

كسب فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الشارقة الإماراتي ( ودياً ) بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية جمعت بينهما مساء اليوم الخميس في ختام معسكر التعاون بهولندا.

سجل ثلاثية التعاون كل من ( ليندر تاوامبا، ريكاردو ومنصور المولد ) في الدقائق 13 و43 و50 في المقابل سجل هدفي الشارقة ريكاردو غوميز بالدقيقتين 60 و70.

يشار إلى أن فريق التعاون يقيم معسكراً خارجياً في هولندا، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
10:39 PM

التعاون يكسب الشارقة الإماراتي.. في ختام مبارياته الودية بمعسكر هولندا

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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كسب فريق التعاون الأول لكرة القدم نظيره الشارقة الإماراتي ( ودياً ) بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية جمعت بينهما مساء اليوم الخميس في ختام معسكر التعاون بهولندا.

سجل ثلاثية التعاون كل من ( ليندر تاوامبا، ريكاردو ومنصور المولد ) في الدقائق 13 و43 و50 في المقابل سجل هدفي الشارقة ريكاردو غوميز بالدقيقتين 60 و70.

يشار إلى أن فريق التعاون يقيم معسكراً خارجياً في هولندا، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

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