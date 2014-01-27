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استئناف عملية الترميم في المسجد الأقصى

غداة إدانة الأردن انتهاكات الاحتلال

ذكر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن عملية الإعمار والترميم في المسجد الأقصى المبارك استؤنفت صباح اليوم (الأربعاء)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.


وأدان "الصفدي" أمس الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى، وآخرها تعدّي الشرطة الإسرائيلية على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، وتعطيلها لأعمال الترميم في مسجد قبة الصخرة المشرفة.

وشدد على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي ومحيطه، يمثل خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واستفزازاً يدفع باتجاه التصعيد يتطلبان خطوات فاعلة لوقفهما، حماية للسلام وحق الشعوب فيه.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

الرئيسية/ أخبار العالم

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استئناف عملية الترميم في المسجد الأقصى
سبق

ذكر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن عملية الإعمار والترميم في المسجد الأقصى المبارك استؤنفت صباح اليوم (الأربعاء)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.


وأدان "الصفدي" أمس الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى، وآخرها تعدّي الشرطة الإسرائيلية على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، وتعطيلها لأعمال الترميم في مسجد قبة الصخرة المشرفة.

وشدد على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي ومحيطه، يمثل خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واستفزازاً يدفع باتجاه التصعيد يتطلبان خطوات فاعلة لوقفهما، حماية للسلام وحق الشعوب فيه.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
02:20 PM

استئناف عملية الترميم في المسجد الأقصى

غداة إدانة الأردن انتهاكات الاحتلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن عملية الإعمار والترميم في المسجد الأقصى المبارك استؤنفت صباح اليوم (الأربعاء)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.


وأدان "الصفدي" أمس الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المسجد الأقصى، وآخرها تعدّي الشرطة الإسرائيلية على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، وتعطيلها لأعمال الترميم في مسجد قبة الصخرة المشرفة.

وشدد على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي ومحيطه، يمثل خرقاً لالتزامات إسرائيل القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واستفزازاً يدفع باتجاه التصعيد يتطلبان خطوات فاعلة لوقفهما، حماية للسلام وحق الشعوب فيه.

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