النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
البداية كانت ورود بلاغ حول احتجاز تحت تهديد السلاح داخل وحدة سكنية بحي المعيزيلة

القبض على شخص قتل شقيق زوجته وتسبّب في استشهاد اثنيْن من رجال الأمن بالرياض

في اليوم الأخير لرئاسة والدها.. تيفاني ترامب تعلن خطوبتها على شاب أصوله عربية

لم تكن كثيرة الظهور خلال آخر 4 سنوات باستثناء بعض المؤتمرات الانتخابية

أعلنت تيفاني ترامب (27 عامًا)، ابنة الرئيس دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا ميبلز، خطوبتها على صديقها مايكل بولس، وهو من أصل عربي؛ وذلك في اليوم الأخير لرئاسة والدها.

وقالت تيفاني على حسابها بإنستغرام: "لقد كان شرفًا لي أن أحتفل بالعديد من الأحداث الهامة والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"؛ فإن "تيفاني" و"بولس" لم يعلنا بعدُ موعد زفافهما.

ووفق "الحرة" تقول الصحيفة إن تيفاني، التي درست القانون في جامعة جورج تاون، هي أصغر ابنة لترامب، ولم تكن كثيرة الظهور على مدار السنوات الأربع الماضية؛ باستثناء بعض المؤتمرات الانتخابية، بما في ذلك في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الصيف الماضي، حين ألقت خطابًا قبل انتخابات 2020.

أما "بولس" الذي وصفته مجلة "فانيتي فير" بأنه "صديق وريثة المليارديرات"؛ فهو أصغر من خطيبته بأربع سنوات. وُلد في لبنان، ونشأ وتلقى تعليمه في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو الآن مقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتمتلك عائلته شركة "بولس إنتربريزس"، ومقرها نيجيريا، المتخصصة في توزيع وتجميع المركبات (دراجات بخارية، ودراجات كهربائية) وتبيع وتتاجر في المحركات والمعدات أيضًا.

دونالد ترامب

الرئيسية/ محطات

اعلان
في اليوم الأخير لرئاسة والدها.. تيفاني ترامب تعلن خطوبتها على شاب أصوله عربية
سبق

أعلنت تيفاني ترامب (27 عامًا)، ابنة الرئيس دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا ميبلز، خطوبتها على صديقها مايكل بولس، وهو من أصل عربي؛ وذلك في اليوم الأخير لرئاسة والدها.

وقالت تيفاني على حسابها بإنستغرام: "لقد كان شرفًا لي أن أحتفل بالعديد من الأحداث الهامة والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"؛ فإن "تيفاني" و"بولس" لم يعلنا بعدُ موعد زفافهما.

ووفق "الحرة" تقول الصحيفة إن تيفاني، التي درست القانون في جامعة جورج تاون، هي أصغر ابنة لترامب، ولم تكن كثيرة الظهور على مدار السنوات الأربع الماضية؛ باستثناء بعض المؤتمرات الانتخابية، بما في ذلك في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الصيف الماضي، حين ألقت خطابًا قبل انتخابات 2020.

أما "بولس" الذي وصفته مجلة "فانيتي فير" بأنه "صديق وريثة المليارديرات"؛ فهو أصغر من خطيبته بأربع سنوات. وُلد في لبنان، ونشأ وتلقى تعليمه في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو الآن مقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتمتلك عائلته شركة "بولس إنتربريزس"، ومقرها نيجيريا، المتخصصة في توزيع وتجميع المركبات (دراجات بخارية، ودراجات كهربائية) وتبيع وتتاجر في المحركات والمعدات أيضًا.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
11:52 AM

في اليوم الأخير لرئاسة والدها.. تيفاني ترامب تعلن خطوبتها على شاب أصوله عربية

لم تكن كثيرة الظهور خلال آخر 4 سنوات باستثناء بعض المؤتمرات الانتخابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
8,324

أعلنت تيفاني ترامب (27 عامًا)، ابنة الرئيس دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا ميبلز، خطوبتها على صديقها مايكل بولس، وهو من أصل عربي؛ وذلك في اليوم الأخير لرئاسة والدها.

وقالت تيفاني على حسابها بإنستغرام: "لقد كان شرفًا لي أن أحتفل بالعديد من الأحداث الهامة والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"؛ فإن "تيفاني" و"بولس" لم يعلنا بعدُ موعد زفافهما.

ووفق "الحرة" تقول الصحيفة إن تيفاني، التي درست القانون في جامعة جورج تاون، هي أصغر ابنة لترامب، ولم تكن كثيرة الظهور على مدار السنوات الأربع الماضية؛ باستثناء بعض المؤتمرات الانتخابية، بما في ذلك في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الصيف الماضي، حين ألقت خطابًا قبل انتخابات 2020.

أما "بولس" الذي وصفته مجلة "فانيتي فير" بأنه "صديق وريثة المليارديرات"؛ فهو أصغر من خطيبته بأربع سنوات. وُلد في لبنان، ونشأ وتلقى تعليمه في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو الآن مقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتمتلك عائلته شركة "بولس إنتربريزس"، ومقرها نيجيريا، المتخصصة في توزيع وتجميع المركبات (دراجات بخارية، ودراجات كهربائية) وتبيع وتتاجر في المحركات والمعدات أيضًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,472
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,092
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,897
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,875

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة