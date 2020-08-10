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"الجمارك" تدعو للتأكد من مطابقة السيارات المستوردة لمعايير اقتصاد الوقود

تفاديًا لمنعها من الدخول

أوضحت الجمارك السعودية، أن المستورد الذي يرغب بشراء سيارة مستعملة واستيرادها، فيلزمه التأكد من استيفائها ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود.

وقالت "الجمارك السعودية"، عبر حسابها على "تويتر": "عزيزي المستورد تفادياً لمنع دخول مركبتك، تأكد من استيفائها ومطابقتها للحد الأدنى من معيار اقتصاد الوقود".

وأضافت: أن "الحد الأدنى للاستهلاك 10.3 كلم/ لتر لسيارات السيدان، والحد الأدنى للاستهلاك 9.0 كلم/ لتر للجيوب والوانيتات والشاحنات الخفيفة".

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"الجمارك" تدعو للتأكد من مطابقة السيارات المستوردة لمعايير اقتصاد الوقود
سبق

أوضحت الجمارك السعودية، أن المستورد الذي يرغب بشراء سيارة مستعملة واستيرادها، فيلزمه التأكد من استيفائها ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود.

وقالت "الجمارك السعودية"، عبر حسابها على "تويتر": "عزيزي المستورد تفادياً لمنع دخول مركبتك، تأكد من استيفائها ومطابقتها للحد الأدنى من معيار اقتصاد الوقود".

وأضافت: أن "الحد الأدنى للاستهلاك 10.3 كلم/ لتر لسيارات السيدان، والحد الأدنى للاستهلاك 9.0 كلم/ لتر للجيوب والوانيتات والشاحنات الخفيفة".

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
04:22 PM

"الجمارك" تدعو للتأكد من مطابقة السيارات المستوردة لمعايير اقتصاد الوقود

تفاديًا لمنعها من الدخول

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
1,566

أوضحت الجمارك السعودية، أن المستورد الذي يرغب بشراء سيارة مستعملة واستيرادها، فيلزمه التأكد من استيفائها ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود.

وقالت "الجمارك السعودية"، عبر حسابها على "تويتر": "عزيزي المستورد تفادياً لمنع دخول مركبتك، تأكد من استيفائها ومطابقتها للحد الأدنى من معيار اقتصاد الوقود".

وأضافت: أن "الحد الأدنى للاستهلاك 10.3 كلم/ لتر لسيارات السيدان، والحد الأدنى للاستهلاك 9.0 كلم/ لتر للجيوب والوانيتات والشاحنات الخفيفة".

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