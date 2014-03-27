الهند تسجل 62291 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الضحايا يصل 161275 وفاة

سجلت الهند 62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11 مليونًا و908373 إصابة.
وقفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161275 وفاة؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.
سجلت الهند 62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11 مليونًا و908373 إصابة.
وقفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161275 وفاة؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.
سجلت الهند 62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11 مليونًا و908373 إصابة.
وقفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161275 وفاة؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.
سجلت الهند 62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11 مليونًا و908373 إصابة.
وقفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161275 وفاة؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.