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الهند تسجل 62291 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الضحايا يصل 161275 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت الهند 62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11 مليونًا و908373 إصابة.

وقفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161275 وفاة؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.

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الهند تسجل 62291 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الضحايا يصل 161275 وفاة
سبق

سجلت الهند 62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11 مليونًا و908373 إصابة.

وقفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161275 وفاة؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
11:57 AM

الهند تسجل 62291 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الضحايا يصل 161275 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الهند 62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11 مليونًا و908373 إصابة.

وقفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161275 وفاة؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.

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