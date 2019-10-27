النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم جازان" تطلق برنامجًا للتدريب على التحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل

شهد مشاركة 33 منسقًا ومنسقةً من الإدارات والمدارس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال، بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي "بنين وبنات"، صباح اليوم الأحد، بمقر مركز القيادات؛ برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "التحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل"، بحضور عدد من منسقي ومنسقات مكاتب التعليم والإدارات.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى نشر ثقافة الإعلام الهادف الذي يعكس الجوانب التربوية، من خلال رصد وتوثيق مناشط وفعاليات الميدان التربوي، والاستفادة من الإعلام الجديد في إيصال الرسائل التربوية، بالإضافة لإبراز المبدعين والمبدعات من الطلاب والطالبات، وبث القيم التربوية وتحصين النشء من الأفكار الهدامة وتعزيز المسؤولية الوطنية.

ويستعرض البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، ويقدمه مشرف الإعلام والاتصال أحمد سيد؛ الملامح العامة للإعلام، ومفاهيم حول الإعلام ومهام المحرر الصحفي، والفنون الصحفية وتركيبة الخبر الصحفي، وكيفية التعامل مع الصحف، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، ومهام المنسق الإعلامي.

وشهد البرنامج في يومه الأول مشاركة أكثر من 33 منسقًا ومنسقةً من مكاتب التعليم والإدارات والمدارس، كما تخلله العديد من المداخلات والأنشطة وورش العمل؛ للخروج بالتصور الأفضل نحو العمل الإعلامي بالإدارة.

تعليم جازان التحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم جازان" تطلق برنامجًا للتدريب على التحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل
سبق

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال، بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي "بنين وبنات"، صباح اليوم الأحد، بمقر مركز القيادات؛ برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "التحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل"، بحضور عدد من منسقي ومنسقات مكاتب التعليم والإدارات.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى نشر ثقافة الإعلام الهادف الذي يعكس الجوانب التربوية، من خلال رصد وتوثيق مناشط وفعاليات الميدان التربوي، والاستفادة من الإعلام الجديد في إيصال الرسائل التربوية، بالإضافة لإبراز المبدعين والمبدعات من الطلاب والطالبات، وبث القيم التربوية وتحصين النشء من الأفكار الهدامة وتعزيز المسؤولية الوطنية.

ويستعرض البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، ويقدمه مشرف الإعلام والاتصال أحمد سيد؛ الملامح العامة للإعلام، ومفاهيم حول الإعلام ومهام المحرر الصحفي، والفنون الصحفية وتركيبة الخبر الصحفي، وكيفية التعامل مع الصحف، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، ومهام المنسق الإعلامي.

وشهد البرنامج في يومه الأول مشاركة أكثر من 33 منسقًا ومنسقةً من مكاتب التعليم والإدارات والمدارس، كما تخلله العديد من المداخلات والأنشطة وورش العمل؛ للخروج بالتصور الأفضل نحو العمل الإعلامي بالإدارة.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
06:58 PM

"تعليم جازان" تطلق برنامجًا للتدريب على التحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل

شهد مشاركة 33 منسقًا ومنسقةً من الإدارات والمدارس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
44

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال، بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي "بنين وبنات"، صباح اليوم الأحد، بمقر مركز القيادات؛ برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "التحرير الصحفي وإدارة مواقع التواصل"، بحضور عدد من منسقي ومنسقات مكاتب التعليم والإدارات.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى نشر ثقافة الإعلام الهادف الذي يعكس الجوانب التربوية، من خلال رصد وتوثيق مناشط وفعاليات الميدان التربوي، والاستفادة من الإعلام الجديد في إيصال الرسائل التربوية، بالإضافة لإبراز المبدعين والمبدعات من الطلاب والطالبات، وبث القيم التربوية وتحصين النشء من الأفكار الهدامة وتعزيز المسؤولية الوطنية.

ويستعرض البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، ويقدمه مشرف الإعلام والاتصال أحمد سيد؛ الملامح العامة للإعلام، ومفاهيم حول الإعلام ومهام المحرر الصحفي، والفنون الصحفية وتركيبة الخبر الصحفي، وكيفية التعامل مع الصحف، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، ومهام المنسق الإعلامي.

وشهد البرنامج في يومه الأول مشاركة أكثر من 33 منسقًا ومنسقةً من مكاتب التعليم والإدارات والمدارس، كما تخلله العديد من المداخلات والأنشطة وورش العمل؛ للخروج بالتصور الأفضل نحو العمل الإعلامي بالإدارة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,833
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,668
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,126
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,283

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة