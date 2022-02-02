الشباب: "شاموسكا" منح الخماسي إجازة .. و"هتان " يشارك في تدريبات استشفائية

سبق - الرياض

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، اليوم الأربعاء، حصته التدريبية في ملعب النادي الرديف بقيادة المدرب شاموسكا.

استهل المدرب تدريباته بتمارين إحماء وتسخين ولياقية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتطبيق جمل فنية منوعة في منتصف الملعب، تلاها بمناورة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة من الدفاع وإنهائها بالطريقة الصحيحة في المرمى، بالإضافة إلى تدريبات الاستحواذ الكرة، والضغط على المنافس في ملعبه.

ومنح المدرب الخماسي الدولي (فواز القرني، أحمد شراحيلي، متعب الحربي، تركي العمار، وحسان تمبكتي) راحة اليوم فقط، وسينضمون للتدريبات يوم غدٍ، فيما تواجد اللاعب هتان باهبري اليوم في النادي حيث أدى تدريبات استشفائية بعد فراغه من مهمته الوطنية.

من جهته أدى اللاعب زيد البواردي تدريبات خاصة برفقة مدرب الحراس، بعد أن أكمل برنامجه التأهيلي.