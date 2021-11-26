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وظائف شاغرة في عدة تخصصات بالمدينة الطبية بجامعة القصيم

تم فتح باب التقديم أمس.. للسعوديين من الجنسين

أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية على برنامج التشغيل الذاتي للجنسين في عدة تخصصات؛ حيث تم فتح باب التقديم أمس على الرابط: https://jobs.qu.edu.sa .

واشتملت الوظائف المعلنة على وظيفة مهندس ميكانيكي، ومهندس مساعد مدني، ومهندس مساعد سلامة، وأخصائي مساعد توظيف، وأخصائي مساعد رواتب، وأخصائي مساعد مركز بيانات، وأخصائي مساعد أمن معلومات، إضافة إلى أخصائي مساعد شبكات، وأخصائي مساعد دعم فني، وأخصائي مساعد تخطيط موارد، ومساعد محاسب، وأخصائي مساعد تواصل مؤسسي.

واشترطت المدينة الطبية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد، وأن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي. كما اشترطت للوظائف الهندسية "إرفاق التصنيف من الهيئة السعودية للمهندسين وعضوية سارية المفعول". وللوظائف الهندسية من حملة درجة البكالوريوس إرفاق درجات أحد اختبارات اللغة الإنجليزية الموضحة في تفاصيل الإعلان، كما يُستثنى الحاصل على مؤهل علمي من بلد ناطق باللغة الإنجليزية من إرفاق درجة اختبار اللغة الإنجليزية.

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اعلان
وظائف شاغرة في عدة تخصصات بالمدينة الطبية بجامعة القصيم
سبق

أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية على برنامج التشغيل الذاتي للجنسين في عدة تخصصات؛ حيث تم فتح باب التقديم أمس على الرابط: https://jobs.qu.edu.sa .

واشتملت الوظائف المعلنة على وظيفة مهندس ميكانيكي، ومهندس مساعد مدني، ومهندس مساعد سلامة، وأخصائي مساعد توظيف، وأخصائي مساعد رواتب، وأخصائي مساعد مركز بيانات، وأخصائي مساعد أمن معلومات، إضافة إلى أخصائي مساعد شبكات، وأخصائي مساعد دعم فني، وأخصائي مساعد تخطيط موارد، ومساعد محاسب، وأخصائي مساعد تواصل مؤسسي.

واشترطت المدينة الطبية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد، وأن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي. كما اشترطت للوظائف الهندسية "إرفاق التصنيف من الهيئة السعودية للمهندسين وعضوية سارية المفعول". وللوظائف الهندسية من حملة درجة البكالوريوس إرفاق درجات أحد اختبارات اللغة الإنجليزية الموضحة في تفاصيل الإعلان، كما يُستثنى الحاصل على مؤهل علمي من بلد ناطق باللغة الإنجليزية من إرفاق درجة اختبار اللغة الإنجليزية.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
07:45 PM

وظائف شاغرة في عدة تخصصات بالمدينة الطبية بجامعة القصيم

تم فتح باب التقديم أمس.. للسعوديين من الجنسين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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2,514

أعلنت المدينة الطبية بجامعة القصيم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية على برنامج التشغيل الذاتي للجنسين في عدة تخصصات؛ حيث تم فتح باب التقديم أمس على الرابط: https://jobs.qu.edu.sa .

واشتملت الوظائف المعلنة على وظيفة مهندس ميكانيكي، ومهندس مساعد مدني، ومهندس مساعد سلامة، وأخصائي مساعد توظيف، وأخصائي مساعد رواتب، وأخصائي مساعد مركز بيانات، وأخصائي مساعد أمن معلومات، إضافة إلى أخصائي مساعد شبكات، وأخصائي مساعد دعم فني، وأخصائي مساعد تخطيط موارد، ومساعد محاسب، وأخصائي مساعد تواصل مؤسسي.

واشترطت المدينة الطبية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد، وأن تتجانس الخبرة مع المسمى الوظيفي. كما اشترطت للوظائف الهندسية "إرفاق التصنيف من الهيئة السعودية للمهندسين وعضوية سارية المفعول". وللوظائف الهندسية من حملة درجة البكالوريوس إرفاق درجات أحد اختبارات اللغة الإنجليزية الموضحة في تفاصيل الإعلان، كما يُستثنى الحاصل على مؤهل علمي من بلد ناطق باللغة الإنجليزية من إرفاق درجة اختبار اللغة الإنجليزية.

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