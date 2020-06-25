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بالأسماء.. اعتماد 28 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة بالأفلاج

تخفيفاً عن المصلين وتحقيقاً للتقيد بالإجراءات الاحترازية في التباعد

اعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج 28 مسجداً، إضافة إلى الجوامع لإقامة صلاة غدًا الجمعة .

جاء ذلك تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتوسع في فتح عدد من المساجد لأداء صلاة الجمعة بها تخفيفاً عن المصلين تحقيقاً للتقيد بالإجراءات الاحترازية في التباعد بين المصلين .

وجاءت أسماء المساجد على النحو التالي:

1- .مسجد آل رشدان في حي الجو بليلى.

٢- مسجد علي بن ابي طالب في حي الدوائر بليلى

٣- مسجد آل فالح في حي الفالح بليلى

٤- مسجد النخيل في حي النخيل بليلى

٥ - مسجد أبوبكر الصديق في حي الصالحية بليلى

٦- مسجد أحمد بن حنبل

في حي الغربية بليلى

٧ - مسجد الإمام البخاري في حي الغربية بليلى

٨ -مسجد العباس في حي الصالحية بليلى

٩- مسجد الإحسان حي الملك فهد بليلى

١٠- مسجد شريفه الحمدان بجوار مركز بليلى

١١- مسجد أبو هريرة رضي الله عنه مقابل مركز الفيصل

١٢- مسجد الشرقي في حي الجفيدرية بليلى

١٣- مسجد آل بشر حي الخالدية بليلى

١٤- مسجد محمد بن سعود حي الدوائر بليلى

١٥- مسجد الموقفة الشرقي في بليلى.

١٦- جامعة الأمير سطام إسكان الجامعة

١٧- مسجد عبدالله الفالح في حي الملك فهد بليلى

١٨- مسجد آل جايز في السيح الشمالي

١٩- مسجد الحزم في السيح الجنوبي

٢٠- مسجد الغبه بحي آل غصاب في الأحمر

٢١-مسجد الصناعية في الأحمر

٢٢ - مسجد ال فهد بحي الحرجة في الأحمر .

٢٣- مسجد آل شليش في البديع الشمالي

٢٤- مسجد مطيران حارة آل فراس في البديع الشمالي

٢٥- مسجد نزوى في البديع الجنوبي

٢٦- مسجد ال جريس في مركز الصغو

٢٧- مسجد الفيحاء في الهدار

٢٨- مسجد آل ماضي في الهدار

وتتابع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد بشكل مستمر للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعبة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .

إدارة المساجد والدعوة والإرشاد محافظة الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. اعتماد 28 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة بالأفلاج
سبق

اعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج 28 مسجداً، إضافة إلى الجوامع لإقامة صلاة غدًا الجمعة .

جاء ذلك تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتوسع في فتح عدد من المساجد لأداء صلاة الجمعة بها تخفيفاً عن المصلين تحقيقاً للتقيد بالإجراءات الاحترازية في التباعد بين المصلين .

وجاءت أسماء المساجد على النحو التالي:

1- .مسجد آل رشدان في حي الجو بليلى.

٢- مسجد علي بن ابي طالب في حي الدوائر بليلى

٣- مسجد آل فالح في حي الفالح بليلى

٤- مسجد النخيل في حي النخيل بليلى

٥ - مسجد أبوبكر الصديق في حي الصالحية بليلى

٦- مسجد أحمد بن حنبل

في حي الغربية بليلى

٧ - مسجد الإمام البخاري في حي الغربية بليلى

٨ -مسجد العباس في حي الصالحية بليلى

٩- مسجد الإحسان حي الملك فهد بليلى

١٠- مسجد شريفه الحمدان بجوار مركز بليلى

١١- مسجد أبو هريرة رضي الله عنه مقابل مركز الفيصل

١٢- مسجد الشرقي في حي الجفيدرية بليلى

١٣- مسجد آل بشر حي الخالدية بليلى

١٤- مسجد محمد بن سعود حي الدوائر بليلى

١٥- مسجد الموقفة الشرقي في بليلى.

١٦- جامعة الأمير سطام إسكان الجامعة

١٧- مسجد عبدالله الفالح في حي الملك فهد بليلى

١٨- مسجد آل جايز في السيح الشمالي

١٩- مسجد الحزم في السيح الجنوبي

٢٠- مسجد الغبه بحي آل غصاب في الأحمر

٢١-مسجد الصناعية في الأحمر

٢٢ - مسجد ال فهد بحي الحرجة في الأحمر .

٢٣- مسجد آل شليش في البديع الشمالي

٢٤- مسجد مطيران حارة آل فراس في البديع الشمالي

٢٥- مسجد نزوى في البديع الجنوبي

٢٦- مسجد ال جريس في مركز الصغو

٢٧- مسجد الفيحاء في الهدار

٢٨- مسجد آل ماضي في الهدار

وتتابع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد بشكل مستمر للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعبة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
02:19 PM

بالأسماء.. اعتماد 28 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة بالأفلاج

تخفيفاً عن المصلين وتحقيقاً للتقيد بالإجراءات الاحترازية في التباعد

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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اعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج 28 مسجداً، إضافة إلى الجوامع لإقامة صلاة غدًا الجمعة .

جاء ذلك تماشياً مع توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتوسع في فتح عدد من المساجد لأداء صلاة الجمعة بها تخفيفاً عن المصلين تحقيقاً للتقيد بالإجراءات الاحترازية في التباعد بين المصلين .

وجاءت أسماء المساجد على النحو التالي:

1- .مسجد آل رشدان في حي الجو بليلى.

٢- مسجد علي بن ابي طالب في حي الدوائر بليلى

٣- مسجد آل فالح في حي الفالح بليلى

٤- مسجد النخيل في حي النخيل بليلى

٥ - مسجد أبوبكر الصديق في حي الصالحية بليلى

٦- مسجد أحمد بن حنبل

في حي الغربية بليلى

٧ - مسجد الإمام البخاري في حي الغربية بليلى

٨ -مسجد العباس في حي الصالحية بليلى

٩- مسجد الإحسان حي الملك فهد بليلى

١٠- مسجد شريفه الحمدان بجوار مركز بليلى

١١- مسجد أبو هريرة رضي الله عنه مقابل مركز الفيصل

١٢- مسجد الشرقي في حي الجفيدرية بليلى

١٣- مسجد آل بشر حي الخالدية بليلى

١٤- مسجد محمد بن سعود حي الدوائر بليلى

١٥- مسجد الموقفة الشرقي في بليلى.

١٦- جامعة الأمير سطام إسكان الجامعة

١٧- مسجد عبدالله الفالح في حي الملك فهد بليلى

١٨- مسجد آل جايز في السيح الشمالي

١٩- مسجد الحزم في السيح الجنوبي

٢٠- مسجد الغبه بحي آل غصاب في الأحمر

٢١-مسجد الصناعية في الأحمر

٢٢ - مسجد ال فهد بحي الحرجة في الأحمر .

٢٣- مسجد آل شليش في البديع الشمالي

٢٤- مسجد مطيران حارة آل فراس في البديع الشمالي

٢٥- مسجد نزوى في البديع الجنوبي

٢٦- مسجد ال جريس في مركز الصغو

٢٧- مسجد الفيحاء في الهدار

٢٨- مسجد آل ماضي في الهدار

وتتابع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد بشكل مستمر للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعبة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .

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