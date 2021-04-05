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"تعليم جازان" يعقد اجتماعًا للجنة التنفيذية لمسابقة مدرستي تبرمج

"أبو هادي" نوَّه بتعزيزها ثقافة البرمجة وتطوير مهارات الطلاب والمعلمين

عقدت اللجنة التنفيذية لمسابقة "مدرستي تبرمج"، بتعليم جازان أمس الأحد، اجتماعًا برئاسة المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، وذلك بمسرح الإدارة العامة بمدينة جازان.

ونوه "أبو هادي" بأهمية المسابقة في تعزيز ثقافة البرمجة وتوظيفها في تطوير مهارات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن التعليم بالمنطقة يحفل بعديد من المواهب خصوصًا في المجال التقني ما يضع المسؤولية أمام لجان المسابقة في تحفيزهم وحثهم على المشاركة في هذه المسابقة الوطنية، متمنيًا للجميع التوفيق.

شهد الاجتماع استعراضًا لأهمية المسابقة وانعكاسها الإيجابي على الطلاب والطالبات، إضافة إلى خطط الإدارة في تفعيل المسابقة، كما تضمن الاجتماع عرضًا لإحصائية المسجلين في المسابقة من الطلاب والطالبات وآلية متابعة المسابقة في المدارس وجهود الإدارة في التدريب على المسابقة، واختتم الاجتماع بمناقشة التحديات أثناء تنفيذ المسابقة وسبل تجاوزها.

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"تعليم جازان" يعقد اجتماعًا للجنة التنفيذية لمسابقة مدرستي تبرمج
سبق

عقدت اللجنة التنفيذية لمسابقة "مدرستي تبرمج"، بتعليم جازان أمس الأحد، اجتماعًا برئاسة المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، وذلك بمسرح الإدارة العامة بمدينة جازان.

ونوه "أبو هادي" بأهمية المسابقة في تعزيز ثقافة البرمجة وتوظيفها في تطوير مهارات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن التعليم بالمنطقة يحفل بعديد من المواهب خصوصًا في المجال التقني ما يضع المسؤولية أمام لجان المسابقة في تحفيزهم وحثهم على المشاركة في هذه المسابقة الوطنية، متمنيًا للجميع التوفيق.

شهد الاجتماع استعراضًا لأهمية المسابقة وانعكاسها الإيجابي على الطلاب والطالبات، إضافة إلى خطط الإدارة في تفعيل المسابقة، كما تضمن الاجتماع عرضًا لإحصائية المسجلين في المسابقة من الطلاب والطالبات وآلية متابعة المسابقة في المدارس وجهود الإدارة في التدريب على المسابقة، واختتم الاجتماع بمناقشة التحديات أثناء تنفيذ المسابقة وسبل تجاوزها.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
12:17 AM

"تعليم جازان" يعقد اجتماعًا للجنة التنفيذية لمسابقة مدرستي تبرمج

"أبو هادي" نوَّه بتعزيزها ثقافة البرمجة وتطوير مهارات الطلاب والمعلمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقدت اللجنة التنفيذية لمسابقة "مدرستي تبرمج"، بتعليم جازان أمس الأحد، اجتماعًا برئاسة المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، وذلك بمسرح الإدارة العامة بمدينة جازان.

ونوه "أبو هادي" بأهمية المسابقة في تعزيز ثقافة البرمجة وتوظيفها في تطوير مهارات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن التعليم بالمنطقة يحفل بعديد من المواهب خصوصًا في المجال التقني ما يضع المسؤولية أمام لجان المسابقة في تحفيزهم وحثهم على المشاركة في هذه المسابقة الوطنية، متمنيًا للجميع التوفيق.

شهد الاجتماع استعراضًا لأهمية المسابقة وانعكاسها الإيجابي على الطلاب والطالبات، إضافة إلى خطط الإدارة في تفعيل المسابقة، كما تضمن الاجتماع عرضًا لإحصائية المسجلين في المسابقة من الطلاب والطالبات وآلية متابعة المسابقة في المدارس وجهود الإدارة في التدريب على المسابقة، واختتم الاجتماع بمناقشة التحديات أثناء تنفيذ المسابقة وسبل تجاوزها.

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