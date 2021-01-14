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قبل تنصيب "بايدن".. العثور على طرد مشبوه في واشنطن

إغلاق شارع في المدينة

ذكرت قناة "الشرق" اليوم (الخميس)، أن شرطة العاصمة الأميركية واشنطن تغلق شارعاً في المدينة بعد العثور على طرد مشبوه.

ويستعدّ الحرس الوطني في الولايات المتحدة لنشر 20 ألفًا على الأقل من قواته في واشنطن؛ من أجل تأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قبل تنصيب "بايدن".. العثور على طرد مشبوه في واشنطن
سبق

ذكرت قناة "الشرق" اليوم (الخميس)، أن شرطة العاصمة الأميركية واشنطن تغلق شارعاً في المدينة بعد العثور على طرد مشبوه.

ويستعدّ الحرس الوطني في الولايات المتحدة لنشر 20 ألفًا على الأقل من قواته في واشنطن؛ من أجل تأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
06:49 PM

قبل تنصيب "بايدن".. العثور على طرد مشبوه في واشنطن

إغلاق شارع في المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت قناة "الشرق" اليوم (الخميس)، أن شرطة العاصمة الأميركية واشنطن تغلق شارعاً في المدينة بعد العثور على طرد مشبوه.

ويستعدّ الحرس الوطني في الولايات المتحدة لنشر 20 ألفًا على الأقل من قواته في واشنطن؛ من أجل تأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.

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