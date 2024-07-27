النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. فريق جامعة نورة التطوعي يواصل مُشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في أمريكا

انطلاقاً من دورها الأكاديمي في خدمة المجتمع ودعم تمكين المرأة

تواصل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مُشاركتها في الجامبوري الكشفي العالمي الـ24 المُقام حالياً في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية ومؤسسة الوليد الإنسانية، تحت شعار "فتح عالم جديد".

وشارك وفد الجامعة في برامج وفعاليات قرية التنمية العالمية(GDV) ، التي تهتم بإتاحة الفرصة للشباب والشابات المشاركين بالمشاركة في أجندة التنمية العالمية وتمكينهم من المعرفة وتنمية المهارات وبناء قدراتهم ومواجهة المواقف، وزيادة وعيهم بالقضايا العالمية من أجل عالم أفضل.

وأسهمت المشاركات مع وفد جمعية الكشافة العربية السعودية في يوم الثقافات العالمي الذي يهتم بعرض الملابس والمأكولات والفلكلورات الشعبية للدول المشاركة، وشارك أعضاء الوفد منافسات التحدي التي أقامتها قيادة الجامبوري، بالإضافة إلى ممارسة العديد من الأعمال التطوعية لخدمة المشاركين .


وتأتي مشاركة الجامعة في الحدث انطلاقاً من دورها الأكاديمي في خدمة المجتمع ودعم تمكين المرأة بما يحفظ لها حقها بالمشاركة والتمثيل الإيجابي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وإسهاماً من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية من خلال تعزيز حضور الجامعة محلياً وعالمياً.

ويمثل الجامعة في هذا الحدث مجموعة من الحاصلات على رخصة العمل التطوعي من حاضنة نورة العطاء التطوعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. فريق جامعة نورة التطوعي يواصل مُشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في أمريكا
سبق

تواصل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مُشاركتها في الجامبوري الكشفي العالمي الـ24 المُقام حالياً في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية ومؤسسة الوليد الإنسانية، تحت شعار "فتح عالم جديد".

وشارك وفد الجامعة في برامج وفعاليات قرية التنمية العالمية(GDV) ، التي تهتم بإتاحة الفرصة للشباب والشابات المشاركين بالمشاركة في أجندة التنمية العالمية وتمكينهم من المعرفة وتنمية المهارات وبناء قدراتهم ومواجهة المواقف، وزيادة وعيهم بالقضايا العالمية من أجل عالم أفضل.

وأسهمت المشاركات مع وفد جمعية الكشافة العربية السعودية في يوم الثقافات العالمي الذي يهتم بعرض الملابس والمأكولات والفلكلورات الشعبية للدول المشاركة، وشارك أعضاء الوفد منافسات التحدي التي أقامتها قيادة الجامبوري، بالإضافة إلى ممارسة العديد من الأعمال التطوعية لخدمة المشاركين .


وتأتي مشاركة الجامعة في الحدث انطلاقاً من دورها الأكاديمي في خدمة المجتمع ودعم تمكين المرأة بما يحفظ لها حقها بالمشاركة والتمثيل الإيجابي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وإسهاماً من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية من خلال تعزيز حضور الجامعة محلياً وعالمياً.

ويمثل الجامعة في هذا الحدث مجموعة من الحاصلات على رخصة العمل التطوعي من حاضنة نورة العطاء التطوعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
06:51 PM

شاهد.. فريق جامعة نورة التطوعي يواصل مُشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في أمريكا

انطلاقاً من دورها الأكاديمي في خدمة المجتمع ودعم تمكين المرأة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
887

تواصل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مُشاركتها في الجامبوري الكشفي العالمي الـ24 المُقام حالياً في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية ومؤسسة الوليد الإنسانية، تحت شعار "فتح عالم جديد".

وشارك وفد الجامعة في برامج وفعاليات قرية التنمية العالمية(GDV) ، التي تهتم بإتاحة الفرصة للشباب والشابات المشاركين بالمشاركة في أجندة التنمية العالمية وتمكينهم من المعرفة وتنمية المهارات وبناء قدراتهم ومواجهة المواقف، وزيادة وعيهم بالقضايا العالمية من أجل عالم أفضل.

وأسهمت المشاركات مع وفد جمعية الكشافة العربية السعودية في يوم الثقافات العالمي الذي يهتم بعرض الملابس والمأكولات والفلكلورات الشعبية للدول المشاركة، وشارك أعضاء الوفد منافسات التحدي التي أقامتها قيادة الجامبوري، بالإضافة إلى ممارسة العديد من الأعمال التطوعية لخدمة المشاركين .


وتأتي مشاركة الجامعة في الحدث انطلاقاً من دورها الأكاديمي في خدمة المجتمع ودعم تمكين المرأة بما يحفظ لها حقها بالمشاركة والتمثيل الإيجابي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وإسهاماً من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية من خلال تعزيز حضور الجامعة محلياً وعالمياً.

ويمثل الجامعة في هذا الحدث مجموعة من الحاصلات على رخصة العمل التطوعي من حاضنة نورة العطاء التطوعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,177
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,250
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,174

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة