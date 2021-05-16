الهند تسجل 311170 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند خلال الـ24 الساعة الماضية، 311170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4077 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24684077 إصابة؛ فيما وصل عدد الوفيات إلى 270284 وفاة.
سجلت الهند خلال الـ24 الساعة الماضية، 311170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4077 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24684077 إصابة؛ فيما وصل عدد الوفيات إلى 270284 وفاة.الهند فيروس كورونا الجديد
سجلت الهند خلال الـ24 الساعة الماضية، 311170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4077 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24684077 إصابة؛ فيما وصل عدد الوفيات إلى 270284 وفاة.
سجلت الهند خلال الـ24 الساعة الماضية، 311170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4077 وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24684077 إصابة؛ فيما وصل عدد الوفيات إلى 270284 وفاة.