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بالفيديو.. قارئ لـ"سبق" يرصد ممارسات "تفحيط" لمتهورين بـ"ذيبية الحفر"

طالب السكان بمتابعة تلك المخالفات ومعاقبة مرتكبيها

رصد أحد قراء "سبق" من مركز الذيبية التابع لمحافظة حفر الباطن، ممارسات تفحيط لبعض المتهورين، بعضها في أماكن مأهولة بالمتنزهين، حسب ما يبيّن أحد مقاطع الفيديو.

وتظهر مقاطع الفيديو التي وثقها المواطن أحمد العتيبي، ممارسات للتفحيط في مواقع مختلفة لمركبات مختلفة أيضاً، مبدياً انزعاجه وانزعاج السكان وقلقهم مما يحدث من هؤلاء المتهورين، مطالبين الجهات المختصة برصد تلك المخالفات ومنعها ومعاقبة مرتكبيها حسب الأنظمة.

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بالفيديو.. قارئ لـ"سبق" يرصد ممارسات "تفحيط" لمتهورين بـ"ذيبية الحفر"
سبق

رصد أحد قراء "سبق" من مركز الذيبية التابع لمحافظة حفر الباطن، ممارسات تفحيط لبعض المتهورين، بعضها في أماكن مأهولة بالمتنزهين، حسب ما يبيّن أحد مقاطع الفيديو.

وتظهر مقاطع الفيديو التي وثقها المواطن أحمد العتيبي، ممارسات للتفحيط في مواقع مختلفة لمركبات مختلفة أيضاً، مبدياً انزعاجه وانزعاج السكان وقلقهم مما يحدث من هؤلاء المتهورين، مطالبين الجهات المختصة برصد تلك المخالفات ومنعها ومعاقبة مرتكبيها حسب الأنظمة.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
07:53 PM

بالفيديو.. قارئ لـ"سبق" يرصد ممارسات "تفحيط" لمتهورين بـ"ذيبية الحفر"

طالب السكان بمتابعة تلك المخالفات ومعاقبة مرتكبيها

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فهد الغبيوي - حفر الباطن
0
482

رصد أحد قراء "سبق" من مركز الذيبية التابع لمحافظة حفر الباطن، ممارسات تفحيط لبعض المتهورين، بعضها في أماكن مأهولة بالمتنزهين، حسب ما يبيّن أحد مقاطع الفيديو.

وتظهر مقاطع الفيديو التي وثقها المواطن أحمد العتيبي، ممارسات للتفحيط في مواقع مختلفة لمركبات مختلفة أيضاً، مبدياً انزعاجه وانزعاج السكان وقلقهم مما يحدث من هؤلاء المتهورين، مطالبين الجهات المختصة برصد تلك المخالفات ومنعها ومعاقبة مرتكبيها حسب الأنظمة.

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