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تعرَّف على تفاصيل موسم الرياض: فعاليات ترفيهية متنوعة في 12 موقعًا تستمر 70 يومًا

ينطلق "موسم الرياض" يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يومًا متواصلة "من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر".

ووفقًا للدليل الرسمي للموسم، حُددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي.

ويزيد عدد الفعاليات على 100 فعالية ترفيهية يومية، تشتمل على عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، للحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، وماركات عالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل، وغيرها من الفعاليات.

دليل موسم الرياض

الرياض موسم الرياض هيئة الترفيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على تفاصيل موسم الرياض: فعاليات ترفيهية متنوعة في 12 موقعًا تستمر 70 يومًا
سبق

ينطلق "موسم الرياض" يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يومًا متواصلة "من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر".

ووفقًا للدليل الرسمي للموسم، حُددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي.

ويزيد عدد الفعاليات على 100 فعالية ترفيهية يومية، تشتمل على عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، للحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، وماركات عالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل، وغيرها من الفعاليات.

دليل موسم الرياض

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
12:02 AM

تعرَّف على تفاصيل موسم الرياض: فعاليات ترفيهية متنوعة في 12 موقعًا تستمر 70 يومًا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
17
9,947

ينطلق "موسم الرياض" يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يومًا متواصلة "من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر".

ووفقًا للدليل الرسمي للموسم، حُددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي.

ويزيد عدد الفعاليات على 100 فعالية ترفيهية يومية، تشتمل على عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، للحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، وماركات عالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل، وغيرها من الفعاليات.

دليل موسم الرياض

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,704
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,554
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,618
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,280

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