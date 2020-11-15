وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من الفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية بلغت 87.5 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.

"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-15 سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية سبع حالات وفاة، و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و585 حالة تعافٍ. وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من الفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية بلغت 87.5 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 10:53 PM

"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين تسجيل 7 وفيات في آخر 24 ساعة





A A A





0 مشاركة

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية سبع حالات وفاة، و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و585 حالة تعافٍ.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من الفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية بلغت 87.5 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.