النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين

تسجيل 7 وفيات في آخر 24 ساعة

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية سبع حالات وفاة، و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و585 حالة تعافٍ.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من الفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية بلغت 87.5 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين
سبق

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية سبع حالات وفاة، و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و585 حالة تعافٍ.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من الفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية بلغت 87.5 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
10:53 PM

"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين

تسجيل 7 وفيات في آخر 24 ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
74

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية سبع حالات وفاة، و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و585 حالة تعافٍ.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من الفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية بلغت 87.5 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,054
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,367
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,287

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة