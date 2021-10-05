الخروج بلا إذن.. كيف عاقب كويتي وابنه زوجتيهما

صُدم الزوجان عند عودتهما.. وتصاعد الغضب مع الانتظار

في الكويت يعيش مواطن وابنه في منزل واحد، فُرضت فيه قوانين بعدم خروج أي امرأة إلا بعد أن يسمح لها زوجها؛ إلا أنه في إحدى المرات فوجئ الزوجان لدى عودتهما إلى المنزل، بعدم وجود زوجتيْهما؛ فثار غضبهما وقررا معاقبة الزوجتين.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فقد وجهت زوجتان اتهامًا لزوجيْهما بالاعتداء عليهما بالضرب، عقابًا لهما لخروجهما من المنزل دون إذن، وسجلتا قضية عنف أسري، أحيلت إلى التحقيق للوقوف على ملابساتها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني: أن الزوجتين اللتين تربطهما صلة قرابة، قد خرجتا دون إذن؛ وهو ما أغضب المواطن وابنه بشدة؛ فظل الرجلان ينتظران الزوجتين، وتصاعد غضبهما حتى عادتا، وبسؤال الزوجتين، ذكرتا أنهما ذهبتا إلى الجمعية لشراء بعض الأغراض.

ويضيف المصدر الأمني: أن "مبرر الزوجتين لم يلقَ قبولًا لدى الزوجين، ولم يُعفِهما من العقاب، وانهالا عليهما بالضرب المبرح؛ مما أدى إلى إصابتهما بإصابات متفرقة، واستنجدتا بعمليات وزارة الداخلية؛ فتوجه إلى المكان رجال الأمن، وأحالوا جميع الأطراف إلى المخفر".

وأضاف المصدر أن "المعتدى عليهما استخرجتا تقريرين طبيين يوثّقان الإصابات التي لَحِقت بهما نتيجة الضرب، وسجلتا قضية عنف أسري أحيلت إلى الجهات المختصة للتحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية".