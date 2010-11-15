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"غروس الخيرية" تنفذ جلسات الغسيل الكلوي لعدد من المرضى وتتكفل بدعم الأيتام

"السبيعي": لتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص وغير الربحي مواكبة لرؤية 2030

تواصل جمعية غروس الخيرية تنفيذ عدة برامج متنوعة داخل المملكة العربية السعودية بدعم من مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك"، في إطار رسالتها لخدمة المجتمع.

وأكد رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "غروس" الخيرية إبراهيم بن محمد السبيعي، أن الجمعية وقعت اتفاقية شراكة نوعية مع شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك"، لتكون شركة ماسك للاستثمار داعماً لعدد من البرامج الخيرية النوعية التي تنفذها مؤسسة غُروس الخيرية، وذلك تفعيلاً للشراكات الإستراتيجية البناءة بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، واضطلاعاً من شركة "ماسك" للاستثمار كشركة وطنية رائدة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ومشاركتها الفاعلة في برامج التنمية المستدامة، بما يخدم ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية الواردة في رؤية المملكة 2030.

وأوضح السبيعي أنه في إطار هذه الاتفاقية نفذت مؤسسة غُروس الخيرية مشروعات وبرامج خيرية متنوعة لدعم المجالين الصحي والاجتماعي، تفاعلاً من كلا الطرفين في إعطاء أولوية لحاجات المجتمع ورغبات المستفيدين فيه، ومن هذه البرامج التي شملتها الاتفاقية: دعم منصة الأمير محمد بن سلمان للعمل الخيري "إحسان"، والتكفل بجلسات الغسيل الكلوي لعدد من المرضى، وكفالة ودعم الأيتام، وتدريب وتوظيف وتمكين الأسر المستفيدة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وفي ختام تصريحه، وجه "السبيعي" الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله ورعاهما- لدعم وتشجيع مثل هذه الشراكات الإستراتيجية الوطنية والحث عليها، بما يعزز من دور القطاعين الخاص والقطاع الثالث غير الربحي في خدمة المجتمع والاهتمام بقضاياه.


ودعا "السبيعي" الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء، وأن يجعل نتاج هذه الاتفاقية وبرامجها وكل ما تقدمه شركة ماسك للاستثمار ومؤسسة غروس الخيرية في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.


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"غروس الخيرية" تنفذ جلسات الغسيل الكلوي لعدد من المرضى وتتكفل بدعم الأيتام
سبق

تواصل جمعية غروس الخيرية تنفيذ عدة برامج متنوعة داخل المملكة العربية السعودية بدعم من مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك"، في إطار رسالتها لخدمة المجتمع.

وأكد رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "غروس" الخيرية إبراهيم بن محمد السبيعي، أن الجمعية وقعت اتفاقية شراكة نوعية مع شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك"، لتكون شركة ماسك للاستثمار داعماً لعدد من البرامج الخيرية النوعية التي تنفذها مؤسسة غُروس الخيرية، وذلك تفعيلاً للشراكات الإستراتيجية البناءة بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، واضطلاعاً من شركة "ماسك" للاستثمار كشركة وطنية رائدة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ومشاركتها الفاعلة في برامج التنمية المستدامة، بما يخدم ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية الواردة في رؤية المملكة 2030.

وأوضح السبيعي أنه في إطار هذه الاتفاقية نفذت مؤسسة غُروس الخيرية مشروعات وبرامج خيرية متنوعة لدعم المجالين الصحي والاجتماعي، تفاعلاً من كلا الطرفين في إعطاء أولوية لحاجات المجتمع ورغبات المستفيدين فيه، ومن هذه البرامج التي شملتها الاتفاقية: دعم منصة الأمير محمد بن سلمان للعمل الخيري "إحسان"، والتكفل بجلسات الغسيل الكلوي لعدد من المرضى، وكفالة ودعم الأيتام، وتدريب وتوظيف وتمكين الأسر المستفيدة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وفي ختام تصريحه، وجه "السبيعي" الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله ورعاهما- لدعم وتشجيع مثل هذه الشراكات الإستراتيجية الوطنية والحث عليها، بما يعزز من دور القطاعين الخاص والقطاع الثالث غير الربحي في خدمة المجتمع والاهتمام بقضاياه.


ودعا "السبيعي" الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء، وأن يجعل نتاج هذه الاتفاقية وبرامجها وكل ما تقدمه شركة ماسك للاستثمار ومؤسسة غروس الخيرية في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.


15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
12:24 AM

"غروس الخيرية" تنفذ جلسات الغسيل الكلوي لعدد من المرضى وتتكفل بدعم الأيتام

"السبيعي": لتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص وغير الربحي مواكبة لرؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل جمعية غروس الخيرية تنفيذ عدة برامج متنوعة داخل المملكة العربية السعودية بدعم من مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك"، في إطار رسالتها لخدمة المجتمع.

وأكد رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة "غروس" الخيرية إبراهيم بن محمد السبيعي، أن الجمعية وقعت اتفاقية شراكة نوعية مع شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار "ماسك"، لتكون شركة ماسك للاستثمار داعماً لعدد من البرامج الخيرية النوعية التي تنفذها مؤسسة غُروس الخيرية، وذلك تفعيلاً للشراكات الإستراتيجية البناءة بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، واضطلاعاً من شركة "ماسك" للاستثمار كشركة وطنية رائدة لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ومشاركتها الفاعلة في برامج التنمية المستدامة، بما يخدم ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية الواردة في رؤية المملكة 2030.

وأوضح السبيعي أنه في إطار هذه الاتفاقية نفذت مؤسسة غُروس الخيرية مشروعات وبرامج خيرية متنوعة لدعم المجالين الصحي والاجتماعي، تفاعلاً من كلا الطرفين في إعطاء أولوية لحاجات المجتمع ورغبات المستفيدين فيه، ومن هذه البرامج التي شملتها الاتفاقية: دعم منصة الأمير محمد بن سلمان للعمل الخيري "إحسان"، والتكفل بجلسات الغسيل الكلوي لعدد من المرضى، وكفالة ودعم الأيتام، وتدريب وتوظيف وتمكين الأسر المستفيدة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وفي ختام تصريحه، وجه "السبيعي" الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله ورعاهما- لدعم وتشجيع مثل هذه الشراكات الإستراتيجية الوطنية والحث عليها، بما يعزز من دور القطاعين الخاص والقطاع الثالث غير الربحي في خدمة المجتمع والاهتمام بقضاياه.


ودعا "السبيعي" الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء، وأن يجعل نتاج هذه الاتفاقية وبرامجها وكل ما تقدمه شركة ماسك للاستثمار ومؤسسة غروس الخيرية في ميزان حسنات الواقف والمؤسس محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه الله وذريته والعاملين في المؤسسة.


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