مصر.. القضاء على 83 إرهابيًا في اشتباكات بسيناء

بعضهم شديدي الخطورة

أعلن الجيش المصري اليوم (الاثنين)، مقتل 83 إرهابياً في شمال ووسط سيناء، حيث يخوض مواجهات مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفاد الجيش في بيان بثّه التلفزيون الرسمي أن جهوده أسفرت خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم عن القضاء على 77 إرهابيًا عثِر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع بشمال ووسط سيناء.

وأضاف أنه نفذ عدة عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين شديدي الخطورة في سيناء أيضًا.

وأشار الجيش إلى مقتل وإصابة ضابط وجنديين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، دون توضيح التفاصيل.