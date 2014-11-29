وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5 في المئة، ونسبة الوفيات 0.8 في المئة من مجمل الإصابات.

سجَّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و957 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

حصيلة 24 ساعة: إصابة 1927 فلسطينيًّا بـ"كورونا" ووفاة 16 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-29 سجَّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و957 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5 في المئة، ونسبة الوفيات 0.8 في المئة من مجمل الإصابات.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 08:46 PM

حصيلة 24 ساعة: إصابة 1927 فلسطينيًّا بـ"كورونا" ووفاة 16 تعافي 957 مريضًا من الفيروس





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سجَّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و957 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5 في المئة، ونسبة الوفيات 0.8 في المئة من مجمل الإصابات.