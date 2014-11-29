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حصيلة 24 ساعة: إصابة 1927 فلسطينيًّا بـ"كورونا" ووفاة 16

تعافي 957 مريضًا من الفيروس

سجَّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و957 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5 في المئة، ونسبة الوفيات 0.8 في المئة من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة 24 ساعة: إصابة 1927 فلسطينيًّا بـ"كورونا" ووفاة 16
سبق

سجَّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و957 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5 في المئة، ونسبة الوفيات 0.8 في المئة من مجمل الإصابات.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
08:46 PM

حصيلة 24 ساعة: إصابة 1927 فلسطينيًّا بـ"كورونا" ووفاة 16

تعافي 957 مريضًا من الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و957 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5 في المئة، ونسبة الوفيات 0.8 في المئة من مجمل الإصابات.

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