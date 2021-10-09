النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قطر تدين بشدة تفجيرًا استهدف مسجداً في أفغانستان

جددت موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في ولاية قندوز بشمال شرقي أفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم - موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شددت على رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.
وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قطر تدين بشدة تفجيرًا استهدف مسجداً في أفغانستان
سبق

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في ولاية قندوز بشمال شرقي أفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم - موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شددت على رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.
وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
04:26 PM
اخر تعديل
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
12:46 AM

قطر تدين بشدة تفجيرًا استهدف مسجداً في أفغانستان

جددت موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدوحة
0
186

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في ولاية قندوز بشمال شرقي أفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم - موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شددت على رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.
وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,367
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,854
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة