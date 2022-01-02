"السديس" يشيد بجهود ولي العهد في تطوير المنظومة الدفاعية وتعزيز الروح المعنوية للجنود

دعا الله أن ينصره ويجعل ما يقدمه للإسلام والمسلمين والذود عن الوطن في موازين حسناته

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالجهود المخلصة لسمو ولي العهد وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في تطوير المنظومة الدفاعية، وعنايته الشخصية بتعزيز القوة الدفاعية المعنوية والحسية لبلادنا الغالية.

وتفصيلاً، قال الشيخ "السديس": إن ولي العهد يبذل الغالي والنفيس للذود عن بلاد الحرمين الشريفين. وإننا نرى ذلك على أرض الواقع في تطوير منظومات الدفاعات الجوية، كذلك تعزيز الروح المعنوية لجنودنا البواسل. وإن هذا ليس بمستغرب على قيادتنا الميامين -حفظهم الله ورعاهم-.

وفي الختام رفع الشيخ "السديس" شكره لولي العهد -حفظه الله- داعيًا المولى -جل جلاله- أن يعينه وينصره، ويجعل ما يقدم للإسلام والمسلمين والذود عن بلاد الحرمين الشريفين في موازين حسناته، إنه قريب مجيب.