"الغانمي" يفتتح معرض الأسر الممكنة من الاحتياج إلى الإنتاج

أقامته جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة

افتتح نائب وزير المورد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد بن عبدالرحيم الغانمي معرض الأسر الممكنة من الاحتياج إلى الإنتاج الذي أقامته جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عبر مبادرة أكاديمية الحياة لتمكين المرأة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي عن شكره وتقديره أن المعرض يبرز مخرجات وأثر التمكين الذي تم تقديمه للسيدات، وسنحت لهن الفرصة لإبراز منتجاتهن المتميزة وتسويقها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية لهن.

وأشار المهندس فيصل إلى أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة إحدى مبادرات جمعيات المودة والتي تهدف إلى التمكين الحرفي والمهني للأرامل والمطلقات والأسر الضمانية والأقل حظاً في المجتمع وذلك عبر تدريـب الأسـر المنتجــة فـي مجالات متخصصة من خلال توفيــر معامل الإنتاج لتمكيـن الأسـر من صناعـة منتجاتهم في المجالات المحددة وتطوير قنـوات للبيع لتوفيـر المنتجات للمشـترين في كل مكان.