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بيل غيتس يحدد تهديدين خطيرين يمكن أن تواجههما البشرية بعد الجائحة

معدل الوفيات الناجم عنها "أعلى" كل عام مما هو حاصل الآن خلال كورونا

رأى الملياردير، مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أن التهديدات التي تواجه البشرية بعد جائحة الفيروس التاجي، تتمثل في تغير المناخ والإرهاب البيولوجي.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول المخاطر التي يجب أن يستعد العالم لها، قال غيتس في مقابلة مع قناة "فيريتاسيوم" على يوتيوب: إن أحدها هو "تغير المناخ".

وأشار غيتس إلى أن معدل الوفيات الناجم عن هذا العامل سيكون "أعلى" كل عام، مما هو حاصل الآن خلال جائحة فيروس كورونا؛ وفق "روسيا اليوم".

ولفت مؤسس شركة مايكروسوفت إلى أن التهديد الثاني يتمثل في "الإرهاب البيولوجي"؛ مشيرًا إلى أنه "إذا أراد أحد ما التسبب في ضرر للبشرية؛ فيمكنه أن يصنع فيروسًا؛ وهذا يعني أن احتمالية مواجهة مثل هذا الأمر أعلى مقارنة بالأوبئة الطبيعية الشبيهة بالراهنة".

وكان "غيتس" قد صرّح في وقت سابق بأن العالم اليوم ليس مستعدًّا للوباء المقبل، والذي يمكن أن يكون أسوأ بعشر مرات من جائحة "كوفيد-19".

وأعرب في هذا الصدد عن الأمل في أن "يبدو الوضع مختلفًا بعد عامين بفضل اللقاحات واختبارات الكشف والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة.. وهناك الكثير الذي يمكن القيام به".

وأعرب الملياردير عن اعتقاده بأن الفيروس التاجي أصبح جزءًا من الحياة اليومية للناس، بنفس درجة الزلازل والأعاصير أو تغير المناخ، مشددًا على ضرورة أن تكون الاستجابة لمثل هذه التهديدات عالمية.

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بيل غيتس يحدد تهديدين خطيرين يمكن أن تواجههما البشرية بعد الجائحة
سبق

رأى الملياردير، مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أن التهديدات التي تواجه البشرية بعد جائحة الفيروس التاجي، تتمثل في تغير المناخ والإرهاب البيولوجي.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول المخاطر التي يجب أن يستعد العالم لها، قال غيتس في مقابلة مع قناة "فيريتاسيوم" على يوتيوب: إن أحدها هو "تغير المناخ".

وأشار غيتس إلى أن معدل الوفيات الناجم عن هذا العامل سيكون "أعلى" كل عام، مما هو حاصل الآن خلال جائحة فيروس كورونا؛ وفق "روسيا اليوم".

ولفت مؤسس شركة مايكروسوفت إلى أن التهديد الثاني يتمثل في "الإرهاب البيولوجي"؛ مشيرًا إلى أنه "إذا أراد أحد ما التسبب في ضرر للبشرية؛ فيمكنه أن يصنع فيروسًا؛ وهذا يعني أن احتمالية مواجهة مثل هذا الأمر أعلى مقارنة بالأوبئة الطبيعية الشبيهة بالراهنة".

وكان "غيتس" قد صرّح في وقت سابق بأن العالم اليوم ليس مستعدًّا للوباء المقبل، والذي يمكن أن يكون أسوأ بعشر مرات من جائحة "كوفيد-19".

وأعرب في هذا الصدد عن الأمل في أن "يبدو الوضع مختلفًا بعد عامين بفضل اللقاحات واختبارات الكشف والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة.. وهناك الكثير الذي يمكن القيام به".

وأعرب الملياردير عن اعتقاده بأن الفيروس التاجي أصبح جزءًا من الحياة اليومية للناس، بنفس درجة الزلازل والأعاصير أو تغير المناخ، مشددًا على ضرورة أن تكون الاستجابة لمثل هذه التهديدات عالمية.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:41 AM

بيل غيتس يحدد تهديدين خطيرين يمكن أن تواجههما البشرية بعد الجائحة

معدل الوفيات الناجم عنها "أعلى" كل عام مما هو حاصل الآن خلال كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رأى الملياردير، مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أن التهديدات التي تواجه البشرية بعد جائحة الفيروس التاجي، تتمثل في تغير المناخ والإرهاب البيولوجي.

وفي معرض إجابته عن سؤال حول المخاطر التي يجب أن يستعد العالم لها، قال غيتس في مقابلة مع قناة "فيريتاسيوم" على يوتيوب: إن أحدها هو "تغير المناخ".

وأشار غيتس إلى أن معدل الوفيات الناجم عن هذا العامل سيكون "أعلى" كل عام، مما هو حاصل الآن خلال جائحة فيروس كورونا؛ وفق "روسيا اليوم".

ولفت مؤسس شركة مايكروسوفت إلى أن التهديد الثاني يتمثل في "الإرهاب البيولوجي"؛ مشيرًا إلى أنه "إذا أراد أحد ما التسبب في ضرر للبشرية؛ فيمكنه أن يصنع فيروسًا؛ وهذا يعني أن احتمالية مواجهة مثل هذا الأمر أعلى مقارنة بالأوبئة الطبيعية الشبيهة بالراهنة".

وكان "غيتس" قد صرّح في وقت سابق بأن العالم اليوم ليس مستعدًّا للوباء المقبل، والذي يمكن أن يكون أسوأ بعشر مرات من جائحة "كوفيد-19".

وأعرب في هذا الصدد عن الأمل في أن "يبدو الوضع مختلفًا بعد عامين بفضل اللقاحات واختبارات الكشف والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة.. وهناك الكثير الذي يمكن القيام به".

وأعرب الملياردير عن اعتقاده بأن الفيروس التاجي أصبح جزءًا من الحياة اليومية للناس، بنفس درجة الزلازل والأعاصير أو تغير المناخ، مشددًا على ضرورة أن تكون الاستجابة لمثل هذه التهديدات عالمية.

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