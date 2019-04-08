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بالفيديو.."الرشيدي" يطلق دوريات أمن طرق الكيلو 50 بحائل

بتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز

دشَّن النقيب سلطان بن محمد الرشيدي، قائد دوريات أمن طريق حائل - المدينة السريع، مركز أمن طرق الكيلو 50، في قرية الدارة (50 كلم جنوب حائل)، بتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

وانتشرت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق حائل - المدينة المنورة السريع.

يُذكر أن المركز انطلق بدوريتَيْن أساسيتَيْن، ودورية سرية، ودورية ضابط الخفر، وجرى تجهيزه بالإمكانات المادية والقدرات البشرية المدربة على أحدث التقنيات في مجال أمن وسلامة الطرق لتغطية الطريق السريع من حائل إلى محافظة الغزالة.

وبافتتاح مركز أمن طرق الكيلو 50 تكتمل تغطية طريق حائل - المدينة المنورة السريع بدوريات أمن الطرق.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وعنايتهما بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة، وبتوجيه ومتابعة وزير الداخلية، وأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، وقائد أمن الطرق بمنطقة حائل العقيد علي بن سبيل الحربي.

يُذكر أن منطقة حائل تضم مراكز "أمن طرق حائل-الجوف، وأمن طرق حائل- القصيم، وأمن طرق عريجاء، وأمن طرق الحليفة، وأمن طرق الهويدي، وأمن طرق غزلانة، وأمن طرق الكيلو 50".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.."الرشيدي" يطلق دوريات أمن طرق الكيلو 50 بحائل
سبق

دشَّن النقيب سلطان بن محمد الرشيدي، قائد دوريات أمن طريق حائل - المدينة السريع، مركز أمن طرق الكيلو 50، في قرية الدارة (50 كلم جنوب حائل)، بتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

وانتشرت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق حائل - المدينة المنورة السريع.

يُذكر أن المركز انطلق بدوريتَيْن أساسيتَيْن، ودورية سرية، ودورية ضابط الخفر، وجرى تجهيزه بالإمكانات المادية والقدرات البشرية المدربة على أحدث التقنيات في مجال أمن وسلامة الطرق لتغطية الطريق السريع من حائل إلى محافظة الغزالة.

وبافتتاح مركز أمن طرق الكيلو 50 تكتمل تغطية طريق حائل - المدينة المنورة السريع بدوريات أمن الطرق.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وعنايتهما بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة، وبتوجيه ومتابعة وزير الداخلية، وأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، وقائد أمن الطرق بمنطقة حائل العقيد علي بن سبيل الحربي.

يُذكر أن منطقة حائل تضم مراكز "أمن طرق حائل-الجوف، وأمن طرق حائل- القصيم، وأمن طرق عريجاء، وأمن طرق الحليفة، وأمن طرق الهويدي، وأمن طرق غزلانة، وأمن طرق الكيلو 50".

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
08:59 PM

بالفيديو.."الرشيدي" يطلق دوريات أمن طرق الكيلو 50 بحائل

بتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز

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خالد السليمي - حائل
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2,887

دشَّن النقيب سلطان بن محمد الرشيدي، قائد دوريات أمن طريق حائل - المدينة السريع، مركز أمن طرق الكيلو 50، في قرية الدارة (50 كلم جنوب حائل)، بتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

وانتشرت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق حائل - المدينة المنورة السريع.

يُذكر أن المركز انطلق بدوريتَيْن أساسيتَيْن، ودورية سرية، ودورية ضابط الخفر، وجرى تجهيزه بالإمكانات المادية والقدرات البشرية المدربة على أحدث التقنيات في مجال أمن وسلامة الطرق لتغطية الطريق السريع من حائل إلى محافظة الغزالة.

وبافتتاح مركز أمن طرق الكيلو 50 تكتمل تغطية طريق حائل - المدينة المنورة السريع بدوريات أمن الطرق.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وعنايتهما بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة، وبتوجيه ومتابعة وزير الداخلية، وأمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، وقائد أمن الطرق بمنطقة حائل العقيد علي بن سبيل الحربي.

يُذكر أن منطقة حائل تضم مراكز "أمن طرق حائل-الجوف، وأمن طرق حائل- القصيم، وأمن طرق عريجاء، وأمن طرق الحليفة، وأمن طرق الهويدي، وأمن طرق غزلانة، وأمن طرق الكيلو 50".

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