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إغلاق ١٤ منشأة تجارية بالطائف لعدم تطبيقها الاشتراطات الوقائية

الأمانة نفّذت أكثر من ٧٣٠ جولة على المطاعم ومحلات المواد الغذائية

أغلقت أمانة الطائف ١٤ مرفقًا تجاريًّا مخالفًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)؛ وذلك خلال الجولات الميدانية للفِرَق الرقابية خلال الأيام الماضية.

وكانت الفِرَق الرقابية بالإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، قد نفّذت حملات رقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتنظيم دخول الزبائن وعدد العاملين، والتقيد بلبس الكمام والقفازات والنظافة الشخصية والنظافة العامة، وتوفير وسائل السلامة اللازمة للزوار كتعقيم الأيادي وتوفير الكمامات.

وأوضحت أمانة الطائف أن أكثر من ٧٣٠ جولة رقابية تم تنفيذها خلال فترات عمل الأنشطة التجارية، كما تم تكثيف الرقابة والمتابعة على تطبيق المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية للاشتراطات الصحية.

وشملت الحملة مراقبة الأسواق والمراكز التجارية، وممارستها للعمل في بيئة آمنة للمرتادين، ومنع أي ازدحام، ومخالفة الأنشطة غير المستثناة لمزاولتها العمل، وأهابت أمانة الطائف بكل المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة عبر مركز البلاغات ٩٤٠؛ حيث ستتعامل معها فِرَق الرقابة الميدانية على الفور.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق ١٤ منشأة تجارية بالطائف لعدم تطبيقها الاشتراطات الوقائية
سبق

أغلقت أمانة الطائف ١٤ مرفقًا تجاريًّا مخالفًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)؛ وذلك خلال الجولات الميدانية للفِرَق الرقابية خلال الأيام الماضية.

وكانت الفِرَق الرقابية بالإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، قد نفّذت حملات رقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتنظيم دخول الزبائن وعدد العاملين، والتقيد بلبس الكمام والقفازات والنظافة الشخصية والنظافة العامة، وتوفير وسائل السلامة اللازمة للزوار كتعقيم الأيادي وتوفير الكمامات.

وأوضحت أمانة الطائف أن أكثر من ٧٣٠ جولة رقابية تم تنفيذها خلال فترات عمل الأنشطة التجارية، كما تم تكثيف الرقابة والمتابعة على تطبيق المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية للاشتراطات الصحية.

وشملت الحملة مراقبة الأسواق والمراكز التجارية، وممارستها للعمل في بيئة آمنة للمرتادين، ومنع أي ازدحام، ومخالفة الأنشطة غير المستثناة لمزاولتها العمل، وأهابت أمانة الطائف بكل المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة عبر مركز البلاغات ٩٤٠؛ حيث ستتعامل معها فِرَق الرقابة الميدانية على الفور.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:27 AM

إغلاق ١٤ منشأة تجارية بالطائف لعدم تطبيقها الاشتراطات الوقائية

الأمانة نفّذت أكثر من ٧٣٠ جولة على المطاعم ومحلات المواد الغذائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أغلقت أمانة الطائف ١٤ مرفقًا تجاريًّا مخالفًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)؛ وذلك خلال الجولات الميدانية للفِرَق الرقابية خلال الأيام الماضية.

وكانت الفِرَق الرقابية بالإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، قد نفّذت حملات رقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتنظيم دخول الزبائن وعدد العاملين، والتقيد بلبس الكمام والقفازات والنظافة الشخصية والنظافة العامة، وتوفير وسائل السلامة اللازمة للزوار كتعقيم الأيادي وتوفير الكمامات.

وأوضحت أمانة الطائف أن أكثر من ٧٣٠ جولة رقابية تم تنفيذها خلال فترات عمل الأنشطة التجارية، كما تم تكثيف الرقابة والمتابعة على تطبيق المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية للاشتراطات الصحية.

وشملت الحملة مراقبة الأسواق والمراكز التجارية، وممارستها للعمل في بيئة آمنة للمرتادين، ومنع أي ازدحام، ومخالفة الأنشطة غير المستثناة لمزاولتها العمل، وأهابت أمانة الطائف بكل المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة عبر مركز البلاغات ٩٤٠؛ حيث ستتعامل معها فِرَق الرقابة الميدانية على الفور.

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