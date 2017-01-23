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افتتاح أول سينما بجدة الاثنين المقبل.. وهذا موقعها

أعلن عنها خلال لقاء نائب أمير المنطقة مع "الغبيشي"

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫بدر بن سلطان، مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة حمزة الغبيشي.

واستمع الأمير بدر، خلال اللقاء، لشرح مفصل عن أعمال الهيئة وخططها المستقبلية، ومن بينها افتتاح أول سينما بجدة يوم الاثنين المقبل بمجمع الردسي مول، فيما حددت الهيئة المواقع المعتمدة القادمة وهي "الأندلس مول، وستارز أفينيو، وأبحر مول، والمسرة مول".

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر" عن افتتاح خمسة مواقع للسينما في جدة، بعضها خلال العام الحالي والآخر في العام المقبل.

وأوضحت أنه سيتم تدشين أول عرض تجريبي الاثنين المقبل في الردسي مول، والذي يحتوي على 12 شاشة عرض، وسيتم العمل على افتتاح موقع في الأندلس مول من خلال 27 شاشة، وفي ستارز أفينيو 9 شاشات، خلال العام الحالي، وفي أبحر مول 11 شاشة، وفي المسرة مول 6 شاشات، وسيتم افتتاحها خلال العام القادم 2020.

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افتتاح أول سينما بجدة الاثنين المقبل.. وهذا موقعها
سبق

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫بدر بن سلطان، مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة حمزة الغبيشي.

واستمع الأمير بدر، خلال اللقاء، لشرح مفصل عن أعمال الهيئة وخططها المستقبلية، ومن بينها افتتاح أول سينما بجدة يوم الاثنين المقبل بمجمع الردسي مول، فيما حددت الهيئة المواقع المعتمدة القادمة وهي "الأندلس مول، وستارز أفينيو، وأبحر مول، والمسرة مول".

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر" عن افتتاح خمسة مواقع للسينما في جدة، بعضها خلال العام الحالي والآخر في العام المقبل.

وأوضحت أنه سيتم تدشين أول عرض تجريبي الاثنين المقبل في الردسي مول، والذي يحتوي على 12 شاشة عرض، وسيتم العمل على افتتاح موقع في الأندلس مول من خلال 27 شاشة، وفي ستارز أفينيو 9 شاشات، خلال العام الحالي، وفي أبحر مول 11 شاشة، وفي المسرة مول 6 شاشات، وسيتم افتتاحها خلال العام القادم 2020.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
04:23 PM
اخر تعديل
23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
06:01 PM

افتتاح أول سينما بجدة الاثنين المقبل.. وهذا موقعها

أعلن عنها خلال لقاء نائب أمير المنطقة مع "الغبيشي"

A A A
متعب البقمي - جدة
2
9,042

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‫بدر بن سلطان، مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة حمزة الغبيشي.

واستمع الأمير بدر، خلال اللقاء، لشرح مفصل عن أعمال الهيئة وخططها المستقبلية، ومن بينها افتتاح أول سينما بجدة يوم الاثنين المقبل بمجمع الردسي مول، فيما حددت الهيئة المواقع المعتمدة القادمة وهي "الأندلس مول، وستارز أفينيو، وأبحر مول، والمسرة مول".

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر" عن افتتاح خمسة مواقع للسينما في جدة، بعضها خلال العام الحالي والآخر في العام المقبل.

وأوضحت أنه سيتم تدشين أول عرض تجريبي الاثنين المقبل في الردسي مول، والذي يحتوي على 12 شاشة عرض، وسيتم العمل على افتتاح موقع في الأندلس مول من خلال 27 شاشة، وفي ستارز أفينيو 9 شاشات، خلال العام الحالي، وفي أبحر مول 11 شاشة، وفي المسرة مول 6 شاشات، وسيتم افتتاحها خلال العام القادم 2020.

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