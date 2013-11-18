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"النيابة العامة": على مخالفي نظام مكافحة التستر التقدم بطلب للتصحيح قبل انتهاء المهلة

شددت النيابة العامة على كل مخالف لنظام مكافحة التستر بالمبادرة بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وقبل القبض عليه.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "إذا كنت من مخالفي نظام مكافحة التستر فبادر بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وتحمل كافة التبعات القانونية في هذا الشأن".

النيابة العامة وزارة التجارة مكافحة التستر التجاري التستر التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة العامة": على مخالفي نظام مكافحة التستر التقدم بطلب للتصحيح قبل انتهاء المهلة
سبق

شددت النيابة العامة على كل مخالف لنظام مكافحة التستر بالمبادرة بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وقبل القبض عليه.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "إذا كنت من مخالفي نظام مكافحة التستر فبادر بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وتحمل كافة التبعات القانونية في هذا الشأن".

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
09:40 PM

"النيابة العامة": على مخالفي نظام مكافحة التستر التقدم بطلب للتصحيح قبل انتهاء المهلة

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ذياب الشمري - الرياض
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شددت النيابة العامة على كل مخالف لنظام مكافحة التستر بالمبادرة بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وقبل القبض عليه.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "إذا كنت من مخالفي نظام مكافحة التستر فبادر بالتقدم بطلب التصحيح لدى وزارة التجارة قبل انتهاء مهلة التصحيح وتحمل كافة التبعات القانونية في هذا الشأن".

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