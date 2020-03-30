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شاهد.. محافظ شقراء يتفقد المباني التي تم اختيارها كـ"محاجر صحية" للاطمئنان على جاهزيتها

شملت مبنى بيت الطالب ومقر مدرسة الربيعة للتحفيظ للوقوف على قدراتها

قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، أمس الأحد، بجولة على المباني التي تم اختيارها لتكون محاجر صحية لمرضى كورونا كوفيد-١٩ من قِبَل المحافظة، بالتنسيق مع دارة الأزمات والطوارئ بمستشفى شقراء.

وشملت زيارة "البواردي" جولةً لبيت الطالب التابع لإدارة تعليم شقراء، اطلع خلالها على مرافق المبنى ومدى جاهزيتها ليكون محجرًا صحيًّا بحضور مدير بيت الطالب عبدالله الصالح ومدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة التعليم بشقراء علي العطاس.

وتفقد "البواردي" مدرسة الربيعة لتحفيظ القرآن الكريم، وتناقش مع مدير مستشفى شقراء الأخصائي ياسر العطني حول المعايير الفنية والخدمات التي يجب أن تتوفر في تلك المباني، بحضور الدكتور محمد الشريم وعضو لجنة التنمية السياحية بالمحافظة نايف الصفق.

يُذكر أن تلك المحاجر تم اختيارها من قِبَل محافظة شقراء بالتنسيق مع إدارة الأزمات والطوارئ بمستشفى شقراء وبالتعاون مع إدارة التعليم والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظ شقراء، وجاءت زيارة المحافظ التفقدية للاطمئنان على جاهزية تلك المباني ومدى قدرتها على تقديم أفضل الخدمات وفق اللوائح التنظيمية الفنية الخاصة بالمحاجر الصحية.

شقراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. محافظ شقراء يتفقد المباني التي تم اختيارها كـ"محاجر صحية" للاطمئنان على جاهزيتها
سبق

قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، أمس الأحد، بجولة على المباني التي تم اختيارها لتكون محاجر صحية لمرضى كورونا كوفيد-١٩ من قِبَل المحافظة، بالتنسيق مع دارة الأزمات والطوارئ بمستشفى شقراء.

وشملت زيارة "البواردي" جولةً لبيت الطالب التابع لإدارة تعليم شقراء، اطلع خلالها على مرافق المبنى ومدى جاهزيتها ليكون محجرًا صحيًّا بحضور مدير بيت الطالب عبدالله الصالح ومدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة التعليم بشقراء علي العطاس.

وتفقد "البواردي" مدرسة الربيعة لتحفيظ القرآن الكريم، وتناقش مع مدير مستشفى شقراء الأخصائي ياسر العطني حول المعايير الفنية والخدمات التي يجب أن تتوفر في تلك المباني، بحضور الدكتور محمد الشريم وعضو لجنة التنمية السياحية بالمحافظة نايف الصفق.

يُذكر أن تلك المحاجر تم اختيارها من قِبَل محافظة شقراء بالتنسيق مع إدارة الأزمات والطوارئ بمستشفى شقراء وبالتعاون مع إدارة التعليم والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظ شقراء، وجاءت زيارة المحافظ التفقدية للاطمئنان على جاهزية تلك المباني ومدى قدرتها على تقديم أفضل الخدمات وفق اللوائح التنظيمية الفنية الخاصة بالمحاجر الصحية.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
09:10 AM

شاهد.. محافظ شقراء يتفقد المباني التي تم اختيارها كـ"محاجر صحية" للاطمئنان على جاهزيتها

شملت مبنى بيت الطالب ومقر مدرسة الربيعة للتحفيظ للوقوف على قدراتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، أمس الأحد، بجولة على المباني التي تم اختيارها لتكون محاجر صحية لمرضى كورونا كوفيد-١٩ من قِبَل المحافظة، بالتنسيق مع دارة الأزمات والطوارئ بمستشفى شقراء.

وشملت زيارة "البواردي" جولةً لبيت الطالب التابع لإدارة تعليم شقراء، اطلع خلالها على مرافق المبنى ومدى جاهزيتها ليكون محجرًا صحيًّا بحضور مدير بيت الطالب عبدالله الصالح ومدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة التعليم بشقراء علي العطاس.

وتفقد "البواردي" مدرسة الربيعة لتحفيظ القرآن الكريم، وتناقش مع مدير مستشفى شقراء الأخصائي ياسر العطني حول المعايير الفنية والخدمات التي يجب أن تتوفر في تلك المباني، بحضور الدكتور محمد الشريم وعضو لجنة التنمية السياحية بالمحافظة نايف الصفق.

يُذكر أن تلك المحاجر تم اختيارها من قِبَل محافظة شقراء بالتنسيق مع إدارة الأزمات والطوارئ بمستشفى شقراء وبالتعاون مع إدارة التعليم والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظ شقراء، وجاءت زيارة المحافظ التفقدية للاطمئنان على جاهزية تلك المباني ومدى قدرتها على تقديم أفضل الخدمات وفق اللوائح التنظيمية الفنية الخاصة بالمحاجر الصحية.

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