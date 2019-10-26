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بسبب المعروض واتفاق التجارة.. النفط يحقق أكبر مكاسبه الأسبوعية خلال شهر

إجراء محتمل من أوبك لتمديد تخفيضات الإنتاج يطغي على المخاوف الاقتصادية

سجلت أسعار النفط، يوم أمس الجمعة، أقوى مكاسبها الأسبوعية في أكثر من شهر؛ بفضل تفاؤلٍ إزاء اتفاق تجارة أمريكي صيني، وتراجع مخزونات الخام الأمريكية، وإجراء محتمل من أوبك لتمديد تخفيضات الإنتاج؛ مما طغى على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتًا بما يعادل 0.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 56.66 دولارًا للبرميل، مسجلة زيادة أسبوعية تتجاوز الخمسة بالمئة هي الأقوى منذ 21 يونيو/ حزيران. وأغلق خام برنت مرتفعًا 35 سنتًا أو 0.6 بالمئة عند 62.02 دولارًا للبرميل، بمكسب أسبوعي أكثر من أربعة بالمئة هو الأفضل منذ 20 سبتمبر.

وبحسب "رويترز": تلقى النفط دعمًا من مؤشرات تقدم في محادثات حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني، الذي يثقل كاهل الطلب على الخام؛ فقد قال المسؤولون في واشنطن يوم الجمعة: إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على الجزء الأول من اتفاق تجارة بعد حرب رسوم دارت لشهور.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك: "بعض ما يرد من المحادثات الأمريكية الصينية إيجابي مجددًا، وهذا يغذي بلا ريب سوق الأسهم؛ ولذا يستفيد النفط منه".

واقتربت الأسهم الأمريكية التي تقتفي أسعار النفط أثرها عادة، من مستويات قياسية مرتفعة بعد صدور تصريحات التجارة من واشنطن. وتدعم الأداء الأسبوعي بتراجع مفاجئ في المخزونات الأمريكية؛ حيث نزل مخزون الخام نحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

النفط أوبك أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بسبب المعروض واتفاق التجارة.. النفط يحقق أكبر مكاسبه الأسبوعية خلال شهر
سبق

سجلت أسعار النفط، يوم أمس الجمعة، أقوى مكاسبها الأسبوعية في أكثر من شهر؛ بفضل تفاؤلٍ إزاء اتفاق تجارة أمريكي صيني، وتراجع مخزونات الخام الأمريكية، وإجراء محتمل من أوبك لتمديد تخفيضات الإنتاج؛ مما طغى على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتًا بما يعادل 0.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 56.66 دولارًا للبرميل، مسجلة زيادة أسبوعية تتجاوز الخمسة بالمئة هي الأقوى منذ 21 يونيو/ حزيران. وأغلق خام برنت مرتفعًا 35 سنتًا أو 0.6 بالمئة عند 62.02 دولارًا للبرميل، بمكسب أسبوعي أكثر من أربعة بالمئة هو الأفضل منذ 20 سبتمبر.

وبحسب "رويترز": تلقى النفط دعمًا من مؤشرات تقدم في محادثات حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني، الذي يثقل كاهل الطلب على الخام؛ فقد قال المسؤولون في واشنطن يوم الجمعة: إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على الجزء الأول من اتفاق تجارة بعد حرب رسوم دارت لشهور.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك: "بعض ما يرد من المحادثات الأمريكية الصينية إيجابي مجددًا، وهذا يغذي بلا ريب سوق الأسهم؛ ولذا يستفيد النفط منه".

واقتربت الأسهم الأمريكية التي تقتفي أسعار النفط أثرها عادة، من مستويات قياسية مرتفعة بعد صدور تصريحات التجارة من واشنطن. وتدعم الأداء الأسبوعي بتراجع مفاجئ في المخزونات الأمريكية؛ حيث نزل مخزون الخام نحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
01:09 PM

بسبب المعروض واتفاق التجارة.. النفط يحقق أكبر مكاسبه الأسبوعية خلال شهر

إجراء محتمل من أوبك لتمديد تخفيضات الإنتاج يطغي على المخاوف الاقتصادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت أسعار النفط، يوم أمس الجمعة، أقوى مكاسبها الأسبوعية في أكثر من شهر؛ بفضل تفاؤلٍ إزاء اتفاق تجارة أمريكي صيني، وتراجع مخزونات الخام الأمريكية، وإجراء محتمل من أوبك لتمديد تخفيضات الإنتاج؛ مما طغى على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتًا بما يعادل 0.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 56.66 دولارًا للبرميل، مسجلة زيادة أسبوعية تتجاوز الخمسة بالمئة هي الأقوى منذ 21 يونيو/ حزيران. وأغلق خام برنت مرتفعًا 35 سنتًا أو 0.6 بالمئة عند 62.02 دولارًا للبرميل، بمكسب أسبوعي أكثر من أربعة بالمئة هو الأفضل منذ 20 سبتمبر.

وبحسب "رويترز": تلقى النفط دعمًا من مؤشرات تقدم في محادثات حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني، الذي يثقل كاهل الطلب على الخام؛ فقد قال المسؤولون في واشنطن يوم الجمعة: إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على الجزء الأول من اتفاق تجارة بعد حرب رسوم دارت لشهور.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك: "بعض ما يرد من المحادثات الأمريكية الصينية إيجابي مجددًا، وهذا يغذي بلا ريب سوق الأسهم؛ ولذا يستفيد النفط منه".

واقتربت الأسهم الأمريكية التي تقتفي أسعار النفط أثرها عادة، من مستويات قياسية مرتفعة بعد صدور تصريحات التجارة من واشنطن. وتدعم الأداء الأسبوعي بتراجع مفاجئ في المخزونات الأمريكية؛ حيث نزل مخزون الخام نحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

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