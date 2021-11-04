"التجارة" تعلن عن استدعاء 186 مركبة "شيفروليه" لخلل في التحكم بمضخة الوقود

قالت: قد يؤدي إلى عدم عملها ويزيد من احتمالية توقف المحرك ووقوع الحوادث

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 186 مركبة شيفروليه "Suburban / Tahoe"Yukon XL / Yukon" GMC"2021 بسبب خلل في وحدة التحكم بمضخة الوقود قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من احتمالية توقف المحرك ووقوع حادث.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بـ"تويتر" أن المركبات شملت 11 من Suburban، و67 مركبة Yukon و24 YukonXL و84 مركبة Tahoe.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa و التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.