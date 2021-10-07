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بعد دقائق من عقد القران.. أردني يطلّق عروسه لأغرب سبب

في نفس الجلسة وبحضور نفس المأذون

بعد دقائق من عقد القران، أقدَمَ عريس أردني، على تطليق عروسه، في نفس الجلسة وبحضور نفس المأذون الشرعي؛ لرفضها وضع الكمامة؛ بحجة أنها لا تريد أن" تفسد أحمر الشفاه".

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر عريس أردني، أقدَمَ على تطليق عروسه في نفس جلسة كتب الكتاب؛ لرفضها وضع الكمامة.

وكان العريس قد طلب من عروسه وضع الكمامة، بعد أن أوعز له موظف المحكمة الشرعية أكثر من مرة، الالتزام بوضع الكمامة؛ مما دفعه أخيرًا للصراخ عليها قائلًا "أنت مبتسمعيش؟"، بعد أن كان قد همس لها أكثر من مرة لوضع الكمامة؛ لكنها كانت ترفض بحجة أن الكمامة ستفسد أحمر الشفاه الذي وضعته؛ وهو ما استفز العروس وشقيقها، وأدى لمشادة كلامية انتهت بالطلاق. ورغم محاولة الحاضرين إصلاح الأمر؛ إلا أن العريس غادر المحكمة الشرعية غاضبًا دون أن يلتفت خلفه.

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بعد دقائق من عقد القران.. أردني يطلّق عروسه لأغرب سبب
سبق

بعد دقائق من عقد القران، أقدَمَ عريس أردني، على تطليق عروسه، في نفس الجلسة وبحضور نفس المأذون الشرعي؛ لرفضها وضع الكمامة؛ بحجة أنها لا تريد أن" تفسد أحمر الشفاه".

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر عريس أردني، أقدَمَ على تطليق عروسه في نفس جلسة كتب الكتاب؛ لرفضها وضع الكمامة.

وكان العريس قد طلب من عروسه وضع الكمامة، بعد أن أوعز له موظف المحكمة الشرعية أكثر من مرة، الالتزام بوضع الكمامة؛ مما دفعه أخيرًا للصراخ عليها قائلًا "أنت مبتسمعيش؟"، بعد أن كان قد همس لها أكثر من مرة لوضع الكمامة؛ لكنها كانت ترفض بحجة أن الكمامة ستفسد أحمر الشفاه الذي وضعته؛ وهو ما استفز العروس وشقيقها، وأدى لمشادة كلامية انتهت بالطلاق. ورغم محاولة الحاضرين إصلاح الأمر؛ إلا أن العريس غادر المحكمة الشرعية غاضبًا دون أن يلتفت خلفه.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:59 PM

بعد دقائق من عقد القران.. أردني يطلّق عروسه لأغرب سبب

في نفس الجلسة وبحضور نفس المأذون

A A A
أيمن حسن - الرياض
17
9,726

بعد دقائق من عقد القران، أقدَمَ عريس أردني، على تطليق عروسه، في نفس الجلسة وبحضور نفس المأذون الشرعي؛ لرفضها وضع الكمامة؛ بحجة أنها لا تريد أن" تفسد أحمر الشفاه".

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر عريس أردني، أقدَمَ على تطليق عروسه في نفس جلسة كتب الكتاب؛ لرفضها وضع الكمامة.

وكان العريس قد طلب من عروسه وضع الكمامة، بعد أن أوعز له موظف المحكمة الشرعية أكثر من مرة، الالتزام بوضع الكمامة؛ مما دفعه أخيرًا للصراخ عليها قائلًا "أنت مبتسمعيش؟"، بعد أن كان قد همس لها أكثر من مرة لوضع الكمامة؛ لكنها كانت ترفض بحجة أن الكمامة ستفسد أحمر الشفاه الذي وضعته؛ وهو ما استفز العروس وشقيقها، وأدى لمشادة كلامية انتهت بالطلاق. ورغم محاولة الحاضرين إصلاح الأمر؛ إلا أن العريس غادر المحكمة الشرعية غاضبًا دون أن يلتفت خلفه.

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