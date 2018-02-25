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حضور الفيصلي (اللافت) في مواجهة القادسية (الباهت)

في ختام ربع نهائي كأس الملك

يكتمل مساء اليوم الأحد عقد المربع ( نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ) وذلك حينما يواجه الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره الفيصلي عند الساعة 6:20 مساء ، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

الفيصلي يخوض اللقاء أكثر ارتياحًا كونه متمسكًا بالمركز الثالث في الدوري ، لذا يسعى لتتويج حضوره بالتأهل لدور نصف نهائي أغلى البطولات السعودية .

في المقابل يسعى المستضيف القادسية إلى إنقاذ موسمه الرياضي ولو ببلوغ دور متقدم من بطولة كأس الملك سواء نصف النهائي أو بلوغ النهائي لم لا والحلم حق مشروع للجميع.

يُذكر أن الفائز من القادسية والفيصلي سيواجه الأهلي في دور نصف النهائي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حضور الفيصلي (اللافت) في مواجهة القادسية (الباهت)
سبق

يكتمل مساء اليوم الأحد عقد المربع ( نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ) وذلك حينما يواجه الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره الفيصلي عند الساعة 6:20 مساء ، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

الفيصلي يخوض اللقاء أكثر ارتياحًا كونه متمسكًا بالمركز الثالث في الدوري ، لذا يسعى لتتويج حضوره بالتأهل لدور نصف نهائي أغلى البطولات السعودية .

في المقابل يسعى المستضيف القادسية إلى إنقاذ موسمه الرياضي ولو ببلوغ دور متقدم من بطولة كأس الملك سواء نصف النهائي أو بلوغ النهائي لم لا والحلم حق مشروع للجميع.

يُذكر أن الفائز من القادسية والفيصلي سيواجه الأهلي في دور نصف النهائي.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:36 AM

حضور الفيصلي (اللافت) في مواجهة القادسية (الباهت)

في ختام ربع نهائي كأس الملك

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
802

يكتمل مساء اليوم الأحد عقد المربع ( نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ) وذلك حينما يواجه الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره الفيصلي عند الساعة 6:20 مساء ، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

الفيصلي يخوض اللقاء أكثر ارتياحًا كونه متمسكًا بالمركز الثالث في الدوري ، لذا يسعى لتتويج حضوره بالتأهل لدور نصف نهائي أغلى البطولات السعودية .

في المقابل يسعى المستضيف القادسية إلى إنقاذ موسمه الرياضي ولو ببلوغ دور متقدم من بطولة كأس الملك سواء نصف النهائي أو بلوغ النهائي لم لا والحلم حق مشروع للجميع.

يُذكر أن الفائز من القادسية والفيصلي سيواجه الأهلي في دور نصف النهائي.

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