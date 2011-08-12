"الشاعر ناصر القرني" على السرير

يلزم الشاعر ناصر بن حسن القرني حاليًا السرير الأبيض، في مستشفى القوات المسلحة بالرياض، وذلك إثر وعكة صحية ألمت به، وألزمته المستشفى، ولا يزال الشاعر القرني يتلقى العلاج اللازم.

وقدم "القرني" شكره وتقديره لكل زواره ومن اتصل به هاتفيًا مطمئنًا على صحته.